ProSieben: Eigenproduzierte Serien haben Probleme

Bei Joyn sind sie schon seit einiger Zeit zu sehen, nun hat ProSieben die beiden Serien "Frau Jordan stellt gleich" und "Check Check" auch ins lineare Fernsehen geholt. Zum Auftakt waren die Quoten aber alles andere als berauschend.

Bei ProSieben ist am Mittwochabend Geschichte geschrieben worden. Erstmals seit 2008 zeigte man wieder eine eigenproduzierte Serie zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die Quoten hätten allerdings besser ausfallen können, so erreichte "Frau Jordan stellt gleich" zum Auftakt nur 1,11 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit lediglich 7,2 Prozent Marktanteil drin. Eine weitere im Anschluss gezeigte Folge rutschte sogar noch auf 6,5 Prozent ab.

Danach setzte ProSieben auf "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf, auch davon zeigte man eine Doppelfolge. Und auch hier lief es mit jeweils 7,7 Prozent Marktanteil bescheiden. Die Reichweite lag bei etwas mehr als einer Million. Allerdings sind beide Serien schon seit September bzw. Oktober 2019 bei Joyn verfügbar, viele Interessierte dürften die Folgen also schon dort gesehen haben. Ungeachtet der TV-Ausstrahlung hat Joyn beide Serien auch jeweils schon um eine zweite Staffel verlängert.

Durch das schwache Abschneiden in der Primetime musste sich ProSieben am Mittwoch jedenfalls mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 8,3 Prozent begnügen. Damit lag man hinter RTL und Sat.1. Große Probleme hatte am Mittwoch auch Kabel Eins, das auf nur 4,8 Prozent kam und damit der schwächste der großen acht Sender war. Mit dem Film "Red Planet" holte man in der Primetime nur 4,6 Prozent, 1,02 Millionen Menschen sahen zu. Und auch "Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch" macht am Vorabend weiter Probleme und brachte Kabel Eins nur 3,6 Prozent.

Deutlich zufriedener sein kann man in Unterföhring mit der Performance von ProSieben Maxx, das am Mittwoch immerhin 2,0 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe holte. Vor allem am späten Abend lief es rund: 250.000 Menschen sahen sich ab 22 Uhr "Raw" an, damit waren 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. "WrestleMania" holte danach sogar noch 4,9 Prozent.