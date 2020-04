Happy End: "FSK Sex" endet mit Quoten-Höhepunkt

© Tele 5

Genug der Wortspiele: Die Erotikfilm-Reihe "FSK Sex" steigerte sich zum Abschluss nochmal auf einen Quoten-Bestwert und bescherte Tele 5 fast 3 Prozent Marktanteil für "Haus der Sünde". Auch "Boy Culture" lief schon gut.



04.04.2020 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 04.04.2020 - 09:46 Uhr

Unter dem Label "FSK Sex" setzte Tele 5 in den vergangenen Wochen am Freitagabend wieder auf Erotikfilme - und fuhr damit auch in diesem Jahr gut. Den Abschluss bildete "Haus der Sünde", das ab 0:25 Uhr noch immer 210.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt und den Marktanteil damit auf hervorragende 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum trieb - den Bestwert dieser Staffel. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,4 Prozent Marktanteil sehr gut aus. Zuvor konnte schon der Film "Boy Culture" überzeugen, der 230.000 Zuschauer erreichte. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei soliden 1,1 Prozent, besonders bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 1,9 Prozent Marktanteil aber sehr gut - auch das war ein neuer Staffel-Bestwert auf dem früheren Sendeplatz.

In den vergangenen Wochen hatten schon diverse andere Erotik-Filme starke Quoten erzeilt. "Geheimes Verlangen" etwa hatten vor zwei Wochen 340.000 Zuschauer eingeschaltet. Den besten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Studentin, 19, sucht" in der Auftaktwoche mit 2,9 Prozent auf dem Sendeplatz nach Mitternacht. Auch "Sleeping Beauty" lief mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in der vergangenen Woche sehr gut.

Doch zurück zum gestrigen Abend: Dort hatte Tele 5 mit "Shutter Island" auch schon einen guten Start hingelegt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,5 Prozent. Zufrieden sein kann auch Super RTL, wo man mit dem familientauglicheren Film "Ballerina" 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. RTLzwei lag mit "Titan - Evolve or Die" bei ebenfalls überdurchschnittlichen 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und auch ProSieben fuhr mit seinem Film-Abend zunächst gut: "Parker" erzielte starke 10,8 Prozent Marktanteil. "Gangster Squad" musste sich im Anschluss dann allerdings mit für ProSieben-Verhältnisse mageren 7,2 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Teilen