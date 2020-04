"Tagesschau" und "Tatort" dominieren erneut mühelos

© MDR/W&B Television/Michael Kotschi

Mehr als elf Millionen Zuschauer für die "Tagesschau" und über neun Millionen für den "Tatort": Das Erste war am Sonntag nicht zu schlagen. Das ZDF setzte erst mit dem "heute-journal" zum Überholen an, tat sich mit "Maybrit Illner" gegen "Anne Will" jedoch schwer.



06.04.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 06.04.2020 - 08:44 Uhr

Auch in dieser Woche entschied sich die ARD wieder dazu, die Sonntagsausgabe der "Tagesschau" auf eine halbe Stunde zu verlängern - und auch Quotensicht war das einmal mehr eine glänzende Idee. 11,06 Millionen Zuschauer schalteten um 20:00 Uhr alleine im Ersten ein und trieben den Marktanteil auf starke 30,5 Prozent. Fast genauso groß war das Interesse beim jungen Publikum, wo die "Tagesschau" mit 3,15 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf 29,4 Prozent Marktanteil kam und ebenfalls den Tagessieg verbuchte.

Der "Tatort" verpasste im Anschluss zwar eine zweistellige Millionen-Reichweite, bewegte sich aber ebenfalls in einer eigenen Liga. 9,57 Millionen Zuschauer sahen den Krimi und bescherten dem Ersten somit einen weiterhin hervorragenden Marktanteil von 25,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der "Tatort" im Schnitt 2,26 Millionen Zuschauer sowie 20,4 Prozent Marktanteil - auch das reichte, um sich locker gegen die Konkurenz durchzusetzen. Am ehesten konnte hier noch RTL mithalten, das "Tomb Raider" auf 13,1 Prozent kam.

Beim Gesamtpublikum ging derweil das ZDF als stärkster "Tatort"-Verfolger hervor. Die "Tonio & Julia"-Reihe verzeichnete 4,77 Millionen Zuschauer und damit ähnlich viele wie vor einer Woche, war beim jungen Publikum mit gerade mal 4,1 Prozent Marktanteil jedoch nicht stark gefraagt. Das anschließende "heute-journal" schaffte es jedoch, den Marktanteil mehr als zu verdoppeln und 8,4 Prozent zu erzielen. Insgesamt ging die Reichweite auf 5,09 Millionen Zuschauer nach oben, sodass der Marktanteil bei 16,1 Prozent lag.

Die Spezial-Ausgabe von "Maybrit Illner" tat sich danach mit 2,40 Millionen Zuschauern und 10,4 Prozent Marktanteil jedoch schwer, was wohl auch daran lag, dass sich der ZDF-Polittalk erneut mit "Anne Will" überschnitt. Die ARD-Sendung erreichte nach dem "Tatort" noch 3,93 Millionen Zuschauer. Stark war das ZDF indes mit seinen Nachrichten am Vorabend: 5,57 Millionen schalteten die "heute"-Sendung ein, "Berlin direkt" war danach mit 5,08 Millionen Zuschauern ebenfalls stark gefragt.

