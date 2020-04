"Löwen"-Talk bei Vox interessiert kaum, "Cobra 11" stark

© Screenshot Vox

Vox ist am Montag der schwächste der großen acht Sender gewesen. In der Primetime sorgte eine Corona-Doku für maue Quoten und der "Löwen"-Talk im Anschluss floppte komplett. Bei Nitro kann man sich derweil über starke "Cobra 11"-Quoten freuen.



07.04.2020 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 07.04.2020 - 09:40 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,1 Prozent ist der Montag kein Erfolg für Vox gewesen. So ziemlich in allen Zeitzonen hatte der Sender kleinere oder größere Probleme - besonders nach 20:15 Uhr lief es nicht rund. Zur besten Sendezeit zeigte man eine Doku über das Coronavirus, erreichte damit aber lediglich 980.000 Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 5,1 Prozent gemessen. Auch Vox bekommt damit den Corona-Überdruss vieler Zuschauer zu spüren.





Noch viel schlechter lief es aber am späten Abend, als man einen "Höhle der Löwen"-Talk ins Programm nahm. Die Investoren sprachen darin unter anderem über Corona und die wirtschaftlichen Folgen. Mit nur 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war das Interesse aber sehr überschaubar, nur 500.000 Menschen sahen zu. Der Abend war für Vox am Montag aber nicht das einzige Problem. Auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" enttäuschten mit nur 4,2 und 5,3 Prozent, selbst "Shopping Queen" blieb am Nachmittag unter dem Senderschnitt hängen.

Besser tat sich in der Primetime RTLzwei, das eine neue Folge der "Reimanns" auf Sendung schickte und es damit immerhin auf 6,3 Prozent brachte. Eine Wiederholung von "Konny goes wild" fiel danach aber auf 4,4 Prozent zurück. Am Vorabend lag "Köln 50667" mit 6,7 Prozent recht deutlich über dem aktuellen Senderschnitt von RTLzwei, "Berlin - Tag & Nacht" erzielte später noch 5,7 Prozent.

Erfolgreichster Nischensender war am Montag übrigens Nitro, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent kam. Zu verdanken hat der Sender das vor allem alten "Alarm für Cobra 11"-Folgen: Schon um 20:15 Uhr unterhielt man damit 580.000 Zuschauer, damit waren in der Zielgruppe 2,7 Prozent drin. Die Reichweite steigerte sich im Verlauf des Abends noch auf bis zu 730.000, der Marktanteil kletterte in der Spitze auf 4,5 Prozent. Sehr zufrieden sein kann man aber auch bei Sat.1 Gold, wo es die True-Crime-Formate auf bis zu 4,6 Prozent brachten. Am Ende landete man mit 2,4 Prozent Tagesmarktanteil nur knapp hinter Nitro.

