"Stralsund"-Krimi und James Bond dominieren in der Nische

ZDFneo und Nitro haben sehr gute Quoten eingefahren und lagen in der Endabrechnung beim Gesamtpublikum sogar vor RTLzwei. Weniger Glück hatte dagegen Sat.1 Gold mit einem Vorabend-Format des großen Bruders.



08.04.2020 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2020 - 09:34 Uhr

Mit der Ausstrahlung des Krimis "Stralsund - Freier Fall" hat sich ZDFneo am Dienstagabend zumindest eine Liga nach oben befördert. 2,59 Millionen Menschen schalteten ein, damit war der Nischensender in der Primetime erfolgreicher als alle Privatsender. Nicht einmal "Die Höhle der Löwen" bei Vox hatte mehr Zuschauer. Mit den erzielten 7,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man sehr zufrieden sein.

Vor allem der Krimi sorgte dann auch dafür, dass ZDFneo am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,3 Prozent eingefahren hat und damit unter anderem vor RTLzwei (2,6 Prozent) lag. Beim Gesamtpublikum vor dem vermeintlich größeren Sender lag am Dienstag auch Nitro, das auf 2,7 Prozent kam, in der Zielgruppe lief es mit 3,0 Prozent sogar noch besser. Möglich gemacht hat das James Bond: "James Bond 007: Goldfinger" unterhielt dort zur besten Sendezeit nämlich 1,39 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen insgesamt bei 4,2 und in der Zielgruppe bei 5,4 Prozent. Nicht zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1 Gold, wo man ab 20:15 Uhr das Vorabend-Format "Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challenge" von Sat.1 wiederholte. Für die Zweitverwertung zur besten Sendezeit interessierten sich nur noch 260.000 Menschen, 80.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das führte in dieser Altersklasse zu schwachen 0,8 Prozent. Für "K 11" ging es danach sogar noch auf bis zu 0,3 Prozent zurück. Erst ab kurz vor Mitternacht konnte sich Sat.1 Gold mit alten "Niedrig und Kuhnt"-Folgen wieder auf mehr als 1,0 Prozent steigern. Auf Tagessicht blieb Sat.1 Gold am Dienstag unter anderem hinter Tele 5, ZDFinfo, WDR, Arte oder auch dem Disney Channel hängen.

