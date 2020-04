"Fack ju Göhte 3" beschert Sat.1 haushohen Karfreitags-Sieg

© Constantin Film Verleih GmbH

Der "Final Fack" bescherte Sat.1 am Freitag über 25 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, im Schlepptau erreichte "Big Brother" einen Staffel-Bestwert. Auch ProSieben konnte mit Filmen punkten, während das Best of von "Let's dance" nur mau lief.



11.04.2020 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 11.04.2020 - 09:13 Uhr

Normalerweise ist der Freitagabend in diesen Wochen fest in der Hand von "Let's Dance" bei RTL - doch weil am Karfreitag bekanntlich Musik und Tanz gar nicht erlaubt ist, musste sich RTL mit einem Best-Of behelfen - was erheblich weniger Zuschauer interessierte. Nur 2,62 Millionen Zuschauer wollten "Die schönsten Momente der Juroren" noch einmal sehen, die Marktanteile lagen bei 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss blieb "Mario Barth & Friends" sogar bei 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen.

Gejubelt wird beim Blick auf die Karfreitags-Quoten stattdessen heute in Unterföhring - denn Sat.1 sicherte sich mit der Free-TV-Premiere von "Fack ju Göhte 3" den überragenden Zielgruppen-Sieg. Dank 2,68 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern reichte es für einen Marktanteil von 25,6 Prozent. Insgesamt hatten 4,57 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Damit war die Premiere des "Final Fack" übrigens deutlich erfolgreicher als der Vorgänger, der bei seiner Erstausstrahlung einst rund 3,7 Millionen Zuschauer zählte und bei 22,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag.

Im Anschluss an "Fack ju Göhte 3" brach der Marktanteil in der Zielgruppe allerdings direkt wieder auf einstellige Werte ein, weil Sat.1 sich entschieden hatte, "Big Brother" am Karfreitag nicht am Vorabend, sondern am späteren Abend zu zeigen. Doch immerhin: Mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Big Brother" dort den bislang besten Wert dieser Staffel. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 1,12 Millionen Zuschauer höher als bei jeder Tageszusammenfassung am Vorabend bislang. Dort hatte Sat.1 übrigens lieber "Harry Potter und der Feuerkelch" gezeigt und damit gute 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren.

Der starke Abend sorgte dafür, dass sich Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil von 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch die Tagesmarktführung sichern konnte. Platz 2 ging an ProSieben, das 9,4 Prozent erzielte, während sich RTL mit einem Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent zufrieden geben musste. ProSieben lag vor allem am Abend klar vor RTL: Der Film "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" erzielte gute 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mad Max: Fury Road" konnte am späteren Abend mit 12,3 Prozent Marktanteil ebenfalls überzeugen.

Teilen