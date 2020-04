"Der Alte" verhilft "Über Land" zu starkem Neustart

© ZDF/Benedikt Müller

Die ersten Folge von "Über Land" hatte das ZDF einst noch am Nachmittag versteckt. Zum Neustart ging's nun in die Primetime, wo es im Schlepptau des "Alten" gut aussah. "Der Überläufer" fiel im Ersten unterdessen Richtung Mittelmaß



11.04.2020 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 11.04.2020 - 10:08 Uhr

Zum Jahreswechsel 2017/2018 startete das ZDF die neue Reihe "Über Land" von Franz Xaver Bogner - war aber offenbar nicht so wirklich davon überzeugt, wurden die drei damals produzierten Folgen doch nur im Nachmittagsprogramm gezeigt, wo sie dann auch nur ein kleines Publikum fanden. Zwischen 700.000 und 1,7 Millionen sahen damals zu, die Marktanteile lagen zwischen 5,6 und 8,6 Prozent. Doch am Karfreitag gab's nun einen Neustart mit Harald Krassnitzer als neuem Hauptdarsteller und erheblich prominenterem Sendeplatz. Und dort lief's richtig gut.

Nachdem "Der Alte" mit 6,26 Millionen Zuschauern wieder den klaren Primetime-Sieg fürs ZDF besorgt hatte, konnte "Über Land" ab 21:15 Uhr 5,22 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm halten. Der Marktanteil lag bei 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Allerdings sprach "Über Land" fast ausschließlich die ältere Generation an, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei sehr schlechten 3,6 Prozent. Auch "Der Alte" hatte zuvor schon seine Probleme beim jüngeren Publikum: Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 17,3 Prozent lag, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen nur 5,7 Prozent erzielt.

Das Erste zeigte unterdessen den zweiten Teil von "Der Überläufer". 4,22 Millionen Zuschauer sahen noch zu, das waren 460.000 weniger als noch beim ersten Teil am Mittwoch. Die Marktanteile sanken damit in Richtung Mittelmaß und lagen bei 11,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Den Tagessieg hatte Das Erste dank "Tagesschau" trotzdem sicher. Dort zeigt sich das weiterhin sehr hohe Informationsbedürfnis in der Corona-Krise: 8,01 Millionen Zuschauer sahen allein im Ersten zu, die Marktanteile lagen bei 24,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "heute" war bereits sehr gefragt und zählte im ZDF um 19 Uhr 5,41 Millionen Zuschauer.

Teilen