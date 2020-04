"Topmodels" siegen locker, "Baywatch Berlin" ganz mies

© ProSieben

"Germany's Next Topmodel" zieht donnerstags in der Zielgruppe weiterhin einsam seine Bahnen an der Spitze, "Baywatch Berlin" funktioniert im TV hingegen gar nicht. RTL kämpft mit der 10-Prozent-Marke, in Sat.1 berappelte sich "Criminal Minds".



17.04.2020 - 09:20 Uhr von Uwe Mantel 17.04.2020 - 09:20 Uhr

"Germany's Next Topmodel" bleibt beim jüngeren Publikum am Donnerstagabend weiterhin das Maß der Dinge. Mit 1,8 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sicherte sich Heidi Klum wieder hervorragende 18,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und damit den ungefährdeten Tagessieg. Insgesamt hatten 2,67 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 8,0 Prozent entsprach - ebenfalls erheblich mehr als der sonstige ProSieben-Schnitt.

"red." konnte im Anschluss dieses Quotenniveau zwar nicht halten, lag mit 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber zumindest noch klar im grünen Bereich. Die Entscheidung, den Podcast "Baywatch Berlin" der "Late-Night-Berlin"-Crew um Klaas Heufer-Umlauf nun auch immer im Fernsehen zu zeigen, erweist sich hingegen als nicht besonders glücklich. Bei der Premiere Ende März hatte der Marktanteil noch bei 8 Prozent gelegen, doch schon in Woche 2 ging es unter die 5-Prozent-Marke, nun wurde mit nur noch 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein neuer Tiefstwert erreicht. Gerade mal 250.000 Zuschauer schalteten noch ein, das waren über 100.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Bei RTL wäre man unterdessen wohl froh, wenn man nur am ganz späten Abend mit Quotenproblemen zu kämpfen hätte. Nachdem dort inzwischen keine neuen Folgen von "Der Lehrer" mehr zur Verfügung stehen, startete man allerdings schon um 20:15 Uhr nur mit schwachen 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für eine "Lehrer"-Wiederholung in den Abend, eine zweite Folge steigerte sich dann aber immerhin auf 10,5 Prozent. Im schwachen Umfeld kann auch "Schmitz & Family" weiterhin nicht überzeugen, trotz Erstausstrahlung waren um 22:15 Uhr nicht mehr als 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drinnen. 1,6 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Die Wiederholung einer älteren Folge erreichte danach 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe es mit "Magda macht das schon" sogar auf Werte von 7,8 und 7,2 Prozent nach unten ging.

Bei Sat.1 kann man sich unterdessen darüber freuen, dass sich "Criminal Minds" um 20:15 Uhr auf ordentliche 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte, das war rund ein Prozentpunkt mehr als in den letzten beiden Wochen. 1,81 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Allerdings ging's ab 21:15 Uhr nur noch mit Wiederholungen weiter - und das ließ den Marktanteil direkt auf unter 7 Prozent und damit klar in den roten Bereich fallen. Will man richtig gute Quoten sehen, muss man bei Sat.1 stets auf den frühen Morgen blicken. Dort triumphierte das "Frühstücksfernsehen" am Donnerstag wieder mit herausragenden 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen