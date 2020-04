Jauch, Gottschalk und Schöneberger so stark wie nie

© TVNOW / Guido Engels

"Denn sie wissen nicht, was passiert" ist am Samstag bei RTL so erfolgreich wie nie gewesen, erstmals hatte die Show mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger mehr als drei Millionen Zuschauer. "Gefragt - gejagt" lag aber knapp vorne.



19.04.2020 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 19.04.2020 - 09:06 Uhr

Trotz Corona-Krise hat RTL am Samstagabend eine lange Liveshow mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger auf die Beine gestellt - und ist dafür belohnt worden. 3,05 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" an, mehr Zuschauer hatte das Format bislang noch nie. 11,3 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen.

Noch erfolgreicher war die Show beim jungen Publikum: 1,42 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach hier 17,5 Prozent. Das ist zwar kein neuer Rekord, aber ebenfalls ein sehr guter Wert, mit dem man in Köln zufrieden sein kann. Jauch, Gottschalk und Schöneberger sorgten dann schließlich auch dafür, dass "Temptation Island" mit 14,5 Prozent Marktanteil im Anschluss gut performte - die Show begann allerdings erst um 0:30 Uhr.

Die nach Reichweite noch etwas erfolgreichere Show lief am Samstag aber im Ersten, dort kam das kurzfristig ins Programm genommene "Gefragt - gejagt" nämlich auf 3,46 Millionen Zuschauer. Damit waren solide, aber keineswegs überragende 11,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich Alexander Bommes ohnehin der RTL-Showkonkurrenz geschlagen geben, hier kam der Quizmarathon nur auf 7,5 Prozent Marktanteil. Den Spielfilm "The Ledge - Am Abgrund" sahen am späten Abend im Ersten dann sogar nur noch 680.000 Menschen, damit waren für den Sender nur noch 5,1 bei allen und 4,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern drin.





Durch die starke Primetime lag RTL am Ende des Tages sogar noch vor dem Ersten, 10,1 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum stehen hier 8,7 Prozent gegenüber. Am ZDF (13,9 Prozent) kam aber niemand vorbei. In der Zielgruppe holte sich RTL mit 13,3 Prozent die Tagesmarktführerschaft.

