Sat.1 trotz guter Primetime schwach, starke Queen-Doku

Vox ist am Samstag erfolgreicher unterwegs gewesen als ProSieben und Sat.1, möglich gemacht hat das eine Queen-Doku in der Primetime. Während auch Sat.1 zur besten Sendezeit punktete, sah es tagsüber teilweise ganz schlecht aus.



19.04.2020 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 19.04.2020 - 09:25 Uhr

9,1 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe hat Vox am Samstag eingefahren - das ist ein starker Wert für den Sender. Zurückzuführen ist das vor allem auch auf die sehr gute Primetime, dort kam die Doku "We are the champions - 50 Jahre Queen" nämlich auf 790.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit waren in der Zielgruppe 9,3 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt sahen fast zwei Millionen Menschen zu, 1,97 Millionen waren es.

Die Queen-Doku war aber nicht der einzige Erfolg für Vox. Schon zuvor punktete man mit dem "VIP Hundeprofi" und "Hundkatzemaus", beide Formate lagen mit 9,4 und 9,9 Prozent Marktanteil ebenfalls deutlich über dem Senderschnitt. Auch eine reguläre "Hundeprofi"-Wiederholung kam zuvor auf sehr zufriedenstellende 9,9 Prozent. Und auch der "Shopping Queen"-Marathon am Nachmittag glänzte und holte bis zu 10,1 Prozent Marktanteil.

Damit lag Vox in der Endabrechnung sogar vor ProSieben (8,0 Prozent) und Sat.1 (6,3 Prozent). Vor allem der schwache Tagesmarktanteil von Sat.1 überrascht, wenn man sich nur die Primetime ansieht. Hier war der Sender nämlich eigentlich ganz gut unterwegs. "Harry Potter und der Halbblutprinz" unterhielt dort 1,31 Millionen Menschen, in der Zielgruppe entsprach das guten 9,1 Prozent. Doch schon die "Phantastischen Harry Potter Momente" rutschten danach auf 6,4 Prozent ab. Noch größere Probleme hatte Sat.1 aber tagsüber: Das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" war mit 3,6 Prozent Marktanteil mal wieder das größte Sorgenkind. Aber auch die Wiederholungen von "Richter und Sindera" und "Grünberg und Kuhnt" blieben zuvor weit unter dem Senderschnitt hängen.

ProSieben hatte im Gegensatz dazu schon in der Primetime Probleme: Der Film "War Dogs" erreichte nur 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Total Recall" fiel danach sogar auf 6,0 Prozent. "Die Simpsons" und "Galileo" holten am Vorabend zwar zweistellige Werte, das konnte den Marktanteil auf Tagessicht aber auch nicht mehr entscheidend nach oben treiben.

Schlusslicht der großen acht Sender war am Samstag RTLzwei, das nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent kam. Den Film "Wenn ich bleibe" wollten zur besten Sendezeit nur 680.000 Menschen sehen, das entsprach 4,0 Prozent in der Zielgruppe. "Eloise" lief danach mit 2,8 Prozent noch schlechter. Alte "Walking Dead"-Folgen hatten in der Nacht sogar nur eine eins vor dem Komma stehen und am Vorabend waren "Zuhause im Glück"-Wiederholungen zudem kaum gefragt.

