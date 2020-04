Sat.1-Heimwerker tun sich am Vorabend immer schwerer

© Sat.1/Claudius Pflug

Auch die dritte Folge der neuen Sat.1-Show "Mit Nagel und Köpfchen" konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. Dafür drehte "Mein neuer Alter" bei RTLzwei am Sonntag mächtig auf - fast eine Million Zuschauer schalteten am Vorabend ein.



20.04.2020 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 20.04.2020 - 09:10 Uhr

Eigentlich ist der Sendeplatz am sonntäglichen Vorabendprogramm für Sat.1 oft eine sichere Bank. Die neue Heimwerker-Show "Mit Nagel und Köpfchen" kommt bislang beim Publikum allerdings noch nicht sonderlich gut an. Nach dem ohnehin schon schwachen Start ging es in der zweiten Woche bereits ein Stück nach unten - und auch die dritte Folge konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. Nur 800.000 Zuschauer konnten sich ab 17:30 Uhr für die "Kreativ-Challenge" erwärmen, in der Zielgruppe fiel der Marktanteil auf miese 5,1 Prozent.

Zum Vergleich: Gestartet war "Mit Nagel und Köpfchen" Ende März noch mit immerhin acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorlauf lag's jedenfalls nicht, denn "Harry Potter und der Halbblutprinz" verzeichnete im Vorfeld noch sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und war auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite gefragter: 940.000 Zuschauer sahen die Film-Wiederholung im Nachmittagsprogramm. Das reichte sogar, um RTL deutlich hinter sich zu lassen.

Außerordentlich staarke performte am späten Nachmittag dagegen RTLzwei: Dort brachte es "Mein neuer Alter" um 17:15 Uhr auf 990.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 8,9 Prozent in der Zielgruppe. "Grip" konnte damit allerdings nicht mithalten und musste sich danach mit soliden 5,4 Prozent begnügen. Parallel dazu erzielte "Biete Rostlaube, suche Traumauto" bei Vox übrigens 6,4 Prozent Marktanteil, ehe sich "Ab ins Beet!" auf 1,84 Millionen Zuschauer und einen erfolgreichen Marktanteil von 9,2 Prozent steigerte.

Im Ersten gab es derweil erstmals "Brisant" am Sonntag zu sehen. Mit 1,61 Millionen Zuschauern sowie 10,0 Prozent Marktanteil lief es beim Gesamtpublikum um 17:00 Uhr aber noch ausbaufähig. Beim jungen Publikum kam das Boulevardmagazin sogar nicht über 4,0 Prozent hinaus.

