Schon fast 5,5 Mio: "heute-show" weiter auf Rekordjagd

In der Corona-Krise ist die Sehnsucht nach etwas satirischer Einordnung offenbar größer denn je: Die "heute-show" stellte mit knapp fünfeinhalb Millionen Zuschauern den nächsten Rekord auf. Kaum Interesse gab's zeitgleich am Filmpreis.



25.04.2020 - 08:57 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2020 - 08:57 Uhr

Auf Publikum im Studio muss die "heute-show" wie alle anderen TV-Produktionen aktuell verzichten, das Publikum vor dem Fernseher wächst hingegen immer weiter: Schon in den letzten Wochen seit Beginn der Corona-Krise verzeichnete die ZDF-Sendung deutlich gestiegene Reichweiten, erst vor gut einem Monat wurde erstmals die Marke von fünf Millionen Zuschauern überschritten. An diesem Freitag nun wurde der nächste Rekord aufgestellt: 5,46 Millionen saßen diesmal vor dem Fernseher. Das waren fast 800.000 mehr als beim Prä-Corona-Bestwert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte auf 21,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 17,8 Prozent Marktanteil erzielt.

Zuschauer-Trend: heute-show



Auch "Aspekte" hat in den vergangenen Wochen besser abgeschnitten als man das in normalen Zeiten gewohnt war, tat sich trotz des Rekord-Vorlaufs diesmal aber wieder etwas schwerer. Ohnehin ist der sogenannte "Audience Flow" natürlich ein Graus: Nach der "heute-show" blieben nur 1,13 Millionen Zuschauer dran. Das entsprach Marktanteilen von 6,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um Kultur ging's am späten Freitagabend auch im Ersten: Dort wurde der "Deutsche Filmpreis" verliehen. Wer nun eine Lola bekam, interessiert aber nur ein sehr exklusives Publikum: Im Schnitt sahen 520.000 Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei Jung und Alt bei nur 3,0 Prozent.

Auch in der Primetime hatte das ZDF die Nase vorn. "Der Alte" kam ab 20:27 Uhr mit 6,18 Millionen Zuschauern auf einen sehr starken Gesamt-Marktanteil von 18,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,2 Prozent Marktanteil aber erheblich schwächer aus. Ähnliches Bild danach bei "Letzte Spur Berlin", das mit 5,55 Millionen Zuschauern sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte, bei den 14- bis 49-Jährigen aber bei nur 6,9 Prozent lag. Das Erste war da jünger unterwegs: "Toni, männlich, Hebamme - Eine runde Sache" erzielte nämlich erfreuliche 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, lag aber in Sachen Gesamt-Reichweite mit 4,38 Millionen Zuschauern klar hinter den ZDF-Krimis.

Meistgesehene Sendung des Tages war unterdessen wieder die "Tagesschau", die im Ersten 6,26 Millionen Zuschauer zählte. Beim "ARD Extra" blieben danach noch 5,76 Millionen Zuschauer dran. Im ZDF informierten sich 4,8 Millionen Zuschauer bei "heute", 4,75 Millionen im "heute-journal". Das "ZDFspezial" am Vorabend, das sich diesmal mit der Lage im Sportbereich beschäftigte, lief mit 2,99 Millionen Zuschauern deutlich schlechter.

