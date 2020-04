"Das Boot" startet mit rund 220.000 linearen Zuschauern

© Stephan Rabold/ Bavaria Fiction/Sky

An die Quoten des Serienauftakts im vergangenen Jahr kam "Das Boot" zum Start der zweiten Staffel nicht mehr heran, trotzdem sahen auf zwei Sendern über 200.000 Zuschauer zu. Entscheidender werden aber letztlich die Abrufzahlen sein.



25.04.2020 - 10:03 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2020 - 10:03 Uhr

Am Freitagabend tauchte "Das Boot" bei Sky wieder auf - beziehungsweise ab: Die zweite Staffel ging mit einer Doppelfolge an den Start. Im vergangenen Jahr hatte die Serie bei ihrer Premiere noch über 300.000 Zuschauer auf linearem Wege erreicht. So viele waren es diesmal nicht mehr: Bei Sky One sahen um 20:15 Uhr gut 170.000 Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Durch die Wiederholung auf Sky Atlantic am späteren Abend konnten nochmal gut 50.000 Zuschauer eingesammelt werden, wodurch die Linear-Zuschauerzahl der ersten Folge also gut 220.000 beträgt.

Direkt im Anschluss lief noch die zweite Episode, die bei Sky One 130.000 Zuschauer einschalteten, dafür kamen - dafür sahen hier nun mehr bei der Wiederholung bei Sky Atlantic ein, nämlich 90.000. Zusammengerechnet ergibt also auch das wieder eine Reichweite von rund 220.000 Zuschauern. Die linearen TV-Quoten sind insbesondere für einen Pay-TV-Anbieter wie Sky aber natürlich nur ein Baustein, entscheidend in der Beurteilung des Erfolgs wird sein, wie die Abrufzahlen sich entwickeln. Hierauf muss man noch eine Weile warten - und bleibt auf die Aussagen von Sky angewiesen, weil keine validen, öffentlich vergleichbaren Zahlen von unabhängiger Stelle erhoben werden.

