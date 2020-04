Nachmittag und Vorabend retten Vox den Samstag

© VOX

In der Primetime hatte Vox am Samstag große Probleme, dafür lief es am Nachmittag sowie am Vorabend umso besser. Bei Sat.1 war es genau anders herum. Und auch ProSieben hatte hier und da mit Quoten-Problemen zu kämpfen.



26.04.2020 - 09:14 Uhr von Timo Niemeier 26.04.2020 - 09:14 Uhr

Vox hat den Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent beendet und kann damit zufrieden sein. Blickt man nur auf die Primetime, kommt dieser Wert allerdings sehr überraschend. Dort lief es für den Film "Das ist erst der Anfang! Mission Ruhestand" nämlich alles andere als gut, der Marktanteil lag bei lediglich 4,9 Prozent. Nur etwas mehr als eine Million Menschen schalteten ein. Und auch "Pixels" kam im Anschluss nicht über 5,9 Prozent Marktanteil hinaus.

Verlassen konnte sich Vox am Samstag aber auf seine Daytime. Der gesamte "Shopping Queen"-Marathon lag deutlich über dem Senderschnitt, drei von fünf Folgen holten sogar mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In der Spitze waren 12,0 Prozent drin. Und auch am Vorabend lief es gut: Eine alte "Hundeprofi"-Folge brachte es auf 10,4 Prozent, "Hundkatzemaus" erreichte danach sogar 11,5 Prozent. Und auch der "VIP Hundeprofi" lag ab 19:10 Uhr mit im Schnitt 8,8 Prozent über den Normalwerten von Vox.

Ein umgedrehtes Bild zeigte sich am Samstag bei Sat.1: Dort lief es für den Primetime-Film "Die Insel der besonderen Kinder" recht gut. 1,54 Millionen Menschen schalteten ein, in der werberelevanten Zielgruppe hatte das 9,4 Prozent Marktanteil zur Folge. "Dark Shadows" fiel danach zwar auf 7,2 Prozent zurück, das war für Sat.1 am Samstag aber noch das geringste Problem. Chronisch schwach war mal wieder das Vorabend-Magazin "Grenzenlos", das nur auf rund eine halbe Million Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil kam. Vier Folgen "Richter und Sindera" holten zuvor in der Spitze nur 5,4 Prozent und auch "Auf Streife" lag weit unter dem Senderschnitt.





ProSieben hatte derweil sowohl in der Primetime als auch am Vorabend Probleme. So erzielte "Galileo" nur 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Ein riskanter Plan" war zur besten Sendezeit dann sogar nur für 7,5 Prozent Marktanteil gut. Dass die Sitcoms am Nachmittag teilweise zweistellig liefen, half da nur wenig. ProSieben blieb am Samstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,9 Prozent hängen - landete damit aber noch immer auf Platz zwei hinter RTL. Vox (7,5 Prozent) ließ Sat.1 (6,4 Prozent) hinter sich.

