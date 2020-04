"Tatort" dominiert, "Anne Will" gewinnt Zuschauer zurück

© NDR/Frizzi Kurkhaus

Das Erste hat am Sonntag mit dem Furtwängler-"Tatort" den Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren. Anschließend verbuchte "Anne Will" die beste Reichweite seit einem Monat. Abseits davon überzeugte ProSieben in der Zielgruppe mit zwei Spielfilmen.



27.04.2020 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 27.04.2020 - 09:03 Uhr

Als "Tatort"-Kommissarin hat sich Schauspielerin Maria Furtwängler in den vergangenen Jahren rar gemacht. Umso überraschender, dass Charlotte Lindholm nun schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ermittelte. Ihre Fangemeinde war auch diesmal treu: 9,50 Millionen Zuschauer machten die ARD-Krimireihe am Sonntagabend mit großem Abstand zur Nummer eins - damit schalteten ähnlich viele ein wie bei Furtwänglers letztem Fall im März.

Der Marktanteil lag bei hervorragenden 26,7 Prozent und fiel auch beim jungen Publikum glänzend aus: Dort reichten 2,33 Millionen Zuschauer und 22,5 Prozent Marktanteil ebenfalls für den Tagessieg. Um 20:00 Uhr punktete der Sender zudem bereits mit der "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 8,61 Millionen Zuschauer kam. Gut klappte zudem das "Tatort"-Zusammenspiel mit "Anne Will": 4,85 Millionen Zuschauer bedeuteten die höchste Reichweite für den Talk seit einem Monat, zudem lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,0 Prozent deutlich besser als zuletzt.

Den Atem der Konkurrenz spürte der "Tatort" unterdessen nicht im Nacken. Weil das ZDF nur die Wiederholung eines "Inga Lindström"-Films zeigte, blieb der Sender bei 3,68 Millionen Zuschauern hängen. Der Erfolg kam erst mit dem "heute-journal", das sich auf 4,88 Millionen Zuschauer steigerte. In der Zielgruppe konnte allenfalls ProSieben halbwegs mithalten: "Assassin's Creed" überzeugte dort mit 13,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 2,45 Millionen Zuschauer ein.

Am späten Abend trug außerdem der Spielfilm "Shot Caller" mit 12,2 Prozent Marktanteil dazu bei, dass ProSieben am Sonntag sogar die Tagesmarktführerschaft ergatterte. Dabei sah es tagsüber mit zumeist einstelligen Marktanteilen für den Sender gar nicht sonderlich gut aus. Allerdings konnte auch RTL hier über weite Strecken hinweg nichts reißen - erst mit "Explosiv - Weekend" gelang dem Sender nachmittags ein zweistelliger Wert.

