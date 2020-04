Corona-Boost für "Die Heiland", Fehlstart fürs "Nachtcafé"

© ARD/Reiner Bajo

Am Dienstag trat Christina Athenstädt die Nachfolge der verstorbenen Lisa Martinek als "Die Heiland" an. Die Quoten waren - wie bei so vielen Serien in der Corona-Krise - besser denn je. Das "Nachtcafé" tat sich später am Abend sehr schwer



29.04.2020 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 29.04.2020 - 09:17 Uhr

Nach dem plötzlichen Tod von Lisa Martinek entschied sich die ARD, die Serie "Die Heiland" nicht einzustellen, sondern mit neuer Hauptdarstellerin fortzuführen. Am Dienstag hatte Christina Athenstädt nun ihren Einstand als blinde Anwältin Romy Heiland. Zum Start der zweiten Staffel erreichte die Serie sogar deutlich mehr Zuschauer als bei der Premiere im Herbst 2018 - was nicht zuletzt aber natürlich auch auf die insgesamt derzeit deutlich erhöhte TV-Nutzung zurückzuführen sein dürfte.

Jedenfalls schalteten am Dienstagabend 5,65 Millionen Zuschauer die erste neue Folge ein, damit wurde der bisherige Bestwert um über 900.000 Zuschauer übertroffen. "Die Heiland" lag in Sachen Reichweite damit in etwa auf dem Niveau, das zuletzt auch "Um Himmels Willen" auf diesem Sendeplatz erzielte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 16,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent Marktanteil erzielt. "In aller Freundschaft" zählte im Anschluss 5,11 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach.

Ernüchternd fällt dafür allerdings die Bilanz am späteren Abend aus: Dort feierte der SWR-Talk "Nachtcafé" mit Michael Steinbrecher seinen Einstand im Ersten vor nur 880.000 Zuschauern, was ab 23 Uhr für nicht mehr als 5,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 2,5 Prozent Marktanteil erzielt. Auch Markus Lanz hatte es - wohl nicht zuletzt auch wegen der "Masked Singer"-Konkurrenz - etwas schwerer als zuletzt gewohnt, kam aber mit 1,9 Millionen Zuschauern auf deutlich bessere 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zuvor konnte das ZDF zwar mit dem "heute-journal" punkten, das 4,11 Millionen Zuschauer erreichte, davor und danach sah es aber gewohnt mau aus. "ZDFzeit", das diesmal "Privatfilme aus Hitlers Reich" zeigte, hatten 2,74 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 7,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, "Frontal 21" kam im Anschluss mit 2,65 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 7,7 Prozent. "Fakt", das gegen 22 Uhr im Ersten lief, zählte 2,99 Millionen Zuschauer.

