"Deutscher" kann Marktanteil bei den Jüngeren verdoppeln

© ZDF/Martin Rottenkolber

Auch wenn ZDFneo mit Krimi-Wiederholungen oft deutlich mehr Zuschauer erreicht, kann man mit den Quoten seiner neuen Serie "Deutscher" zufrieden sein. Am zweiten Abend legte die Eigenproduktion vor allem beim jungen Publikum kräftig zu.



30.04.2020 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 30.04.2020 - 09:31 Uhr

Nach dem aus Quotensicht soliden Auftakt hat sich die ZDFneo-Serie "Deutscher" am Mittwoch deutlich steigern können. Zwar fiel die Gesamt-Reichweite nur unwesentlich höher aus als bei den ersten beiden Folgen am Tag zuvor, doch beim jungen Publikum konnte der Marktanteil mal eben verdoppelt werden. Lag der Wert zum Auftakt noch bei 1,1 Prozent, so sorgten 210.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren diesmal für überzeugende 2,3 Prozent. Die Final-Folge erzielte anschließend noch 2,0 Prozent und bewegte sich damit ebenfalls über dem Senderschnitt.

Insgesamt erreichte "Deutscher" am Mittwochabend zunächst 760.000 Zuschauer, ehe die letzte Folge schließlich 780.000 Zuschauer sehen wollten. Auch hier lagen die Marktanteile bei etwas mehr als zwei Prozent. Mit "Wilsberg" erreichte ZDFneo im weiteren Verlauf dann auch wieder viele Stammzuschauer: Die Krimi-Wiederholung trieb die Gesamt-Reichweite auf 1,35 Millionen Zuschauer. Am Vorabend zählte "Bares für Rares" sogar bereits 1,43 Millionen Zuschauer, die stolzen 4,9 Prozent Marktanteil entsprachen.

Generell war ZDFneo am Mittwoch tagsüber ausgesprochen erfolgreich unterwegs. So erzielten zwei "Monk"-Wiederholungen im Nachmittagsprogramm Marktanteile von 4,1 und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil des Senders in dieser Altersgruppe übrigens bei 1,9 Prozent. DMAX war mit 2,0 Prozent noch etwas stärker, Nitro kam gar auf 2,5 Prozent. Der RTL-Ableger war nicht zuletzt am Abend gefragt: 920.000 Zuschauer sahen dort den Spielfilm "Die Jury", der in der Zielgruppe mit 3,1 Prozent Marktanteil überzeugte.

Für hohe Reichweiten sorgten aber auch die Crime-Dokus bei Sat.1 Gold - auf bis zu 790.000 Zuschauer brachten es "K11" und "Niedrig und Kuhnt" in der Primetime. Ähnlich hoch fielen die Reichweiten zudem am Vorabend aus. Für Sat.1 ist das Genre dagegen aktuell noch kein Erfolg: Der Neustart "Richter und Sindera" erreichte dort um 18:00 Uhr im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Grünberg und Kuhnt" blieben bei 4,7 Prozent hängen.

Teilen