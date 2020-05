Pocher und Wendler können "Schlag den Star" nicht schaden

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Zwei Monate nach ihrem quotenstarken Duell traten Oliver Pocher und Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" ausnahmsweise gemeinsam an. Für neue Rekorde sorgte das aber nicht, auch "Schlag den Star" zeigte sich unbeeindruckt.



03.05.2020 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 03.05.2020 - 08:46 Uhr

Nach dem Quoten-Rekord der Vorwoche mit mehr als 20 Prozent Marktanteil hat "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstagabend wieder etwas kleinere Brötchen backen müssen - die Hoffnung, mit Oliver Pocher und Michael Wendler die Zuschauerzahlen der Live-Show weiter anfachen zu können, hat sich damit nicht erfüllt. Den Primetime-Sieg heimste RTL trotzdem ein: 1,35 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem sehr guten Marktanteil von 17,2 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt waren 3,21 Millionen Zuschauer dabei, 100.000 weniger als zuletzt.

Allerdings musste es "Denn sie wissen nicht, was passiert" diesmal gleich mit drei Shows im Gegenprogramm aufnehmen - zu "Frag doch mal die Maus" und einem Andrea-Berg-Konzert im ZDF gesellte sich auch "Schlag den Star", das mit Jorge González zum Duell der früheren "Topmodel"-Ikonen rief und sich damit respektabel gegen die Gottschalk-Jauch-Schöneberger behauptete. Mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent lief es für die ProSieben-Show in der Zielgruppe ähnlich gut wie zuletzt, die Gesamt-Reichweite lag bei 1,87 Millionen Zuschauern.

Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe heimste letztlich ebenfalls RTL ein: Mit durchschnittlich 13,1 Prozent lagen die Kölner genau drei Prozentpunkte vor der Konkurrenz aus Unterföhring, auch wenn alte Folgen des "Blaulicht-Reports" tagsüber zunächst meist nur Marktanteile um zehn Prozent verzeichneten. "Best of..." blieb am späten Nachmittag ebenfalls zunächst bei unspektakulären 9,8 Prozent hängen - erst "RTL aktuell" trieb den Marktanteil zwischenzeitlich auf überzeugende 16,9 Prozent.

ProSieben wiederum konnte in der Daytime ähnlich wie RTL nicht sonderlich viel reißen und steigerte sich erst nach 16 Uhr mit "Two and a half Men" in die Zweistelligkeit. "Newstime" überzeugte anschließend mit 740.000 Zuschauern und 11,5 Prozent Marktanteil, "Galileo" fiel dagegen später auf lediglich 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück und lag auf Augenhöhe mit dem "V.I.P.-Hundeprofi" bei Vox.

