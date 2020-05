"Nachtschwestern" startet mit Tiefstwert in die neue Staffel

© TVNOW/Ruprecht Stempell

Nachdem sich die RTL-Serie "Nachtschwestern" im vorigen Jahr sehr passabel schlug, verlief die Rückkehr am Dienstag umso enttäuschender. Danach wurde es für den Kölner Sender sogar noch schlimmer. Und auch tagsüber waren die Probleme immens.



06.05.2020 - 08:40 Uhr von Alexander Krei 06.05.2020 - 08:40 Uhr

Eigentlich hat RTL den Start der zweiten Staffel von "Nachtschwestern" auf dieser Woche verschoben, um der besonders starken Konkurrenz durch den ProSieben-Hit "The Masked Singer" aus dem Weg zu gehen. Dass es nun dennoch zum Auftakt der neuen Folgen einen Tiefstwert für die Krankenhausserie gab, dürfte man in Köln daher mit einiger Enttäuschung aufgenommen werden. Steigerten sich die "Nachtschwestern" im vorigen Jahr noch auf mehr als zwölf Prozent Marktanteil, so gab's zur Rückkehr nun einen tief einstelligen Wert.

Mit nur 750.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam RTL am Dienstagabend nicht über 7,9 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Der Kölner Sender landete damit weit hinter ProSieben und Vox, aber auch hinter dem "ARD extra" und dem Film-Klassiker "Schindlers Liste" bei Kabel Eins. Insgesamt schalteten 1,90 Millionen Zuschauer ein. Doch "Nachtschwestern" war keineswegs das größte RTL-Problem des Abends: Mit einer Wiederholung von "Jenny - echt gerecht" blieb man anschließend sogar bei nur 1,20 Millionen Zuschauern und 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.

Auch "Take me Out" und "Temptation Island" konnten im weiteren Verlauf des Abends mit Marktanteilen von 7,6 und 6,5 Prozent nichts mehr retten. Dazu kommt eine schwache Daytime: "Kitsch oder Kasse?" versagte um 15:00 Uhr mit 6,8 Prozent, ehe "Marco Schreyl" nicht über 390.000 Zuschauer und 4,6 Prozent hinauskam. Und auch "Hensslers Countdown" trug mit nur 5,5 Prozent zum schlechten Abschneiden von RTL bei. Verlass war vor allem auf "RTL aktuell", "Alles was zählt" und "GZSZ", doch den desolaten Tagesmarktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe konnten diese Formate nicht verhindern.

Ungleich populärer schnitten die Serien im Ersten ab - zumindest mit Blick aufs Gesamtpublikum: Nach dem "ARD extra", das von 5,26 Millionen Zuschauern gesehen wurde, hielt "Die Heiland" noch 4,89 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. "In aller Freundschaft" lag im Anschluss mit 4,90 Millionen auf ähnlicher Flughöhe. "ZDFzeit" hatte dagegen das Nachsehen und kam nicht über 2,66 Millionen Zuschauer hinaus. Schwer taten sich zudem die US-Serien in Sat.1: Sowohl "Navy CIS" als auch "Hawaii Five-0" erzielten weniger als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

