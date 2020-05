Erfolgreiche Starts für Joko, Klaas und "Sing meinen Song"

© ProSieben/Willi Weber

"Joko und Klaas gegen ProSieben" ist am Dienstag mit der Marktführerschaft in die dritte Staffel gestartet - und verhalfen "Balls" im Anschluss zu einem erfolgreichen Auftakt. Aber auch die Vox-Show "Sing meinen Song" meldete sich gut zurück.



06.05.2020 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 06.05.2020 - 08:56 Uhr

Nach der erfolgreichen ersten Staffel tat sich "Joko und Klaas gegen ProSieben" im Herbst ein ganzes Stück schwerer und verzeichnete am Ende bloß einen einstelligen Marktanteil. Die Rückkehr verlief am Dienstagabend hingegen ungleich erfolgreicher und machte ProSieben sogar zum Marktführer. Mit 1,22 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte die Show einen überzeugenden Marktanteil von 13,2 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,58 Millionen Zuschauer ein und damit mehr als bei jeder Folge der Herbst-Staffel.

Im Windschatten legte dann auch die neue Show "Balls - Für Geld mache ich alles" einen erfolgreichen Einstand hin. 960.000 Zuschauer blieben am späten Abend dran und verhalfen ProSieben in der Zielgruppe zu einem guten Marktanteil von 11,8 Prozent. Dazu kommen schöne Erfolge in der Daytime: "The Big Bang Theory" drehte mit bis zu 20,4 Prozent Marktanteil ungewöhnlich stark auf und verhalf auch dem "ProSieben Spezial" zur Corona-Krise mit 19,4 Prozent zu einem Bestwert. "taff" zählte danach noch 780.000 Zuschauer sowie 16,8 Prozent Marktanteil.

Zufrieden kann man unterdessen auch bei Vox sein, wo sich am Dienstagabend "Sing meinen Song" zurückmeldete. Zwar startete die Musikshow schwächer als in den vergangenen Jahren, doch mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent lag sie in der Zielgruppe als größter ProSieben-Verfolger deutlich über den Normalwerten des Senders. Insgesamt konnten sich 2,19 Millionen Zuschauer für "Sing meinen Song" begeistern und damitt deutlich mehr als für die ProSieben-Show. Die anschließende "Max-Giesinger-Story" kam noch auf 1,60 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Ohne "The Masked Singer" im Gegenprogramm zeigten zudem die Quoten von RTLzwei nach oben. Nach der eher unspektakulären Rückkehr von "Hartz und herzlich" steigerte sich die Sozial-Doku in dieser Woche auf einen Marktanteil von 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 1,21 Millionen Zuschauer ein. Eine Wiederholung von "Armes Deutschland" schlug sich danach mit 6,7 Prozent ähnlich gut.

