"The Mole" startet solide, "Are you the One?" fällt durch

An die Quoten von "Promis unter Palmen" kam Sat.1 mit "The Mole" bei Weitem nicht heran, sie lagen aber zumindest über Senderschnitt. Das Wiedersehen der Palmen-Promis punktete danach. "Are you the One?" bei RTL floppte hingegen.



07.05.2020 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2020 - 09:24 Uhr

In den vergangenen Woche dominierte Sat.1 dank "Promis unter Palmen" den Mittwochabend nach Belieben. Diese Tage sind nun erstmal vorbei, "The Mole" konnte da bei Weitem nicht mithalten. Trotzdem lag das neue Format auf einem soliden Quotenniveau über dem Sat.1-Senderschnitt. So reichte es für immerhin 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,56 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, was 5,0 Prozent Marktanteil entsprach.

Nun muss sich freilich zeigen, ob es Sat.1 gelungen ist, diese Zuschauer auch zu überzeugen und in den kommenden Wochen dran zu halten. Denn zum Auftakt hat man sicherlich auch nochmal vom Hype um "Promis unter Palmen" profitiert, das mit dem am späteren Abend ausgestrahlten Wiedersehen nochmal Aufmerksamkeit auf Sat.1 lenkte. Dieses Wiedersehen drang zwar auch nicht mehr in ähnliche Quotenregionen wie die normalen Folgen vor, lag aber bei starken 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,34 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 8,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Hilfreich für "The Mole" war auch, dass RTL mit seinem Reality-Gegenprogramm völlig unter die Räder geriet. Das usprünglich nur für TV Now geplante "Are you the one?" erwies sich als viel zu schwach für die RTL-Primetime und kam nicht über 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Gerade mal 1,18 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf 3,8 Prozent - und das, obwohl das "RTL Aktuell Spezial" zuvor noch gute 14,4 Prozent Marktanteil erzielt hatte. "Stern TV" hatte es im Anschluss dann auch schwer und blieb mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unterm Soll. 1,42 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, am späten Abend lag auch die absolute Reichweite also deutlich höher als in der Primetime.

Sowohl Sat.1 als auch RTL sortierten sich mit ihren Primetime-Reality-Formaten in der Zielgruppe nicht nur hinter "Aktenzeichen" ein, das im ZDF sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, sondern zumindest anfänglich auch hinter ProSieben, wo sich "Grey's Anatomy" mit soliden 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurückmeldete. 1,31 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Danach meldete ProSieben dann allerdings "Land unter": "Atlanta Medical" fiel danach auf miserable 6,2 Prozent in der Zielgruppe zurück - den Aufschwung, den man zum Ende der zweiten Staffel gesehen hatte, konnte die Serie damit nicht fortsetzen. Wiederholungen von "9-1-1" lagen danach sogar bei unter 5 Prozent.

