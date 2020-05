"RTLzwei Muttertag" floppt, starker Kabel-Eins-Abend

© RTLzwei

Das Interesse daran, wie sich bei RTLzwei Familien bei Müttern bedankt haben, war äußerst begrenzt, der Marktanteil tief im roten Bereich. Und während auch Vox mit seinem Serienabend sehr schlecht dastand, punktete Kabel Eins mit Filmen.



07.05.2020 - 09:49 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2020 - 09:49 Uhr

Bevor am Sonntag der echte Muttertag ansteht, beging am Mittwoch bereits RTLzwei seinen eigenen "Muttertag". In der zweistündigen Sendung standen drei Mütter im Mittelpunkt, bei denen sich ihre Familien in Form besonderer Überraschungen bedanken wollen. So schön das für diese gewesen sein mag: Den Rest Deutschlands interessierte es herzlich wenig. Der Marktanteil der Sendung lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei miserablen 2,1 Prozent. Insgesamt hatten gerade mal 390.000 Zuschauer eingeschaltet. Auch die Wiederholung von "Zuhause im Glück" lief danach mit 3,5 Prozent Marktanteil nicht gut.

Von einem sehr schwachen Mittwochabend weiß auch wieder Vox zu berichten. Aktuell laufen dort nur Serien-Wiederholungen, allesamt miserabel: "Magnum, P.I." und "Law & Order: Special Victims Unit" kamen nur auf Marktanteile zwischen 1,7 und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins fuhr mit seinem Filmprogramm ungleich besser: Der Film "Der Soldat James Ryan" holte ab 20:15 Uhr 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,6 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Danach überzeugte auch "Heartbreak Ridge" mit 7,1 Prozent Marktanteil.

