RTLplus auf Rekordniveau, starker Filmabend für Tele 5

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent lag RTLplus beim Gesamtpublikum nur knapp hinter RTLzwei und markierte erneut seinen bisherigen Rekordwert - erreicht nur mit alter RTL-Ware. Richtig gut lief's auch für Tele 5.



08.05.2020 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 08.05.2020 - 09:51 Uhr

2,3 Prozent für RTLplus, 2,5 Prozent für RTLzwei - allzu viel trennte die beiden Sender nicht, wenn man den Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum betrachtet. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es freilich ganz anders aus, hier lag RTLzwei bei 5,0 Prozent, RTLplus kam auf 1,6 Prozent - doch auch in dieser Altersgruppe war es ein starker Donnerstag für den Sender. Dabei wird RTLplus auf Sparflamme betrieben und spielte am Donnerstag ausschließlich alte RTL-Ware ab.

Das aber mit großem Erfolg: Die Wiederholungen der Gerichtsshows im Tagesprogramm sorgten für bis zu 3,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und in der Spitze fast 300.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's in der Spitze sogar auf bis zu 4,3 Prozent nach oben (beide Bestwerte jeweils beim "Strafgericht"). Am Abend war dann zudem "Vermisst" gefragt: Fünf Folgen zeigte RTLplus ab 20:15 Uhr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zunächst bei 1,5 Prozent und stieg dann sukzessive auf zuletzt 3,4 Prozent an. In der Spitze waren über 600.000 Zuschauer mit dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich "Vermisst" schwerer, auch hier wurden aber zumindest durchweg Marktanteile von über einem Prozent erzielt.

Unter den kleineren Sendern herrscht auch bei Tele 5 Zufriedenheit mit dem Abschneiden am Donnerstagabend. Der Film "U-571 - Mission im Atlantik" lockte 810.000 Zuschauer an, die Marktanteile lagen bei 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Submarines" kam im Anschluss noch auf 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe "Maximum Conviction" den Wert nach Mitternacht direkt wieder auf 2,6 Prozent ansteigen ließ. Stark unterwegs war auch Super RTL, das mit "CSI: Miami" um 20:15 Uhr 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, insgesamt hatten 600.000 Zuschauer eingeschaltet. Anders als man es gewohnt ist, stieg der Marktanteil aber dann bei drei weiteren Folgen im Verlauf nicht weiter an, sondern sank langsam ab. Auch um 22:50 Uhr sah es mit 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber noch immer gut aus.

