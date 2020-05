"Marco Schreyl" fällt am RTL-Nachmittag auf neues Tief

© TVNow/Stefan Gregorowius

Die RTL-Talkshow "Marco Schreyl" hat am Freitag mit weniger als 300.000 Zuschauern und einem Marktanteil von drei Prozent in der Zielgruppe neue Tiefstwerte erzielt. Auch sonst lief's am Nachmittag nicht glänzend - sehr zur Freude von Sat.1.



09.05.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 09.05.2020 - 08:44 Uhr

Der neue RTL-Nachmittag hat bislang nicht den erhofften Aufschwung mit sich gebracht. Auch weiterhin bewegen sich die Marktanteile im einstelligen Bereich - und eine Erholung der Quoten ist nicht zu spüren. Im Gegenteil: Am Freitag lief es für "Marco Schreyl" so schlecht wie noch nie. Die Talkshow verzeichnete um 16:00 Uhr gerade mal 290.000 Zuschauer, davon 70.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei völlig indiskutablen 3,0 Prozent.

"Hensslers Countdown", das sich derzeit mit Wiederholungen behelfen muss, machte seine Sache direkt danach mit 350.000 Zuschauern sowie 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kaum besser. Und auch die Trödel-Rateshow "Kitsch oder Kasse?" erwies sich angesichts von nur 6,3 Prozent Marktanteil um 15:00 Uhr nicht als Erfolg. Aber auch für "Die Superhändler" lief es schon mal besser - mehr als 9,3 Prozent Marktanteil waren am Freitag nicht drin, obwohl "Punkt 12" im Vorfeld noch starke 15,3 Prozent erzielte.

Profiteur der Nachmittags-Krise von RTL war Sat.1, das zwischen 14 und 17 Uhr durchstellig zweistellige Marktanteile verzeichnete. So brachte es etwa "Auf Streife - Die Spezialisten" auf 12,9 Prozent, ehe die "Klinik am Südring" auf 12,5 Prozent kam. Am Vorabend war von solchen Werten hingegen nicht mehr viel zu spüren: "Richter und Sindera" verabschiedeten sich mit 850.000 Zuschauern und 6,8 Prozent Marktanteil, "Grünberg und Kuhnt" blieben gar bei 4,4 Prozent hängen.

Und auch "Big Brother" dümpelt weiter seinem Finale entgegen und verharrte mit 820.000 Zuschauern sowie 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf gewohnt unspektakulärem Niveau. Zu diesem Zeitpunkt sah es für RTL dagegen erwartungsgemäß gut aus: "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" überzeugte mit 16,8 Prozent Marktanteil, die Nachrichten brachten es eine Stunde zuvor sogar auf 19,0 Prozent.

Teilen