"Let's dance" und "heute-show" dominieren den Abend

Mit gewohnt starken Quoten hat sich "Let's dance" in der Zielgruppe wieder an die Spitze gesetzt. Aber auch die "heute-show" war wieder eine sichere Bank - zum dritten Mal in Folge schalteten über fünf Millionen ein. In Sat.1 gab's für Luke einen Staffel-Bestwert.



09.05.2020 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 09.05.2020 - 09:04 Uhr

Auch zwei Wochen vor dem Finale kann "Let's dance" sein starkes Quoten-Niveau halten. 4,65 Millionen Zuschauer entschieden sich am Freitagabend für die RTL-Show und trieben den Marktanteil damit beim Gesamtpublikum auf sehr gute 16,2 Prozent. Und auch in der Zielgruppe laandeten die Tänzer an der Spitze: 1,55 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen hervorragenden 19,3 Prozent Marktanteil. Dazu kommt, dass auch das anschließende "Exclusiv - Spezial" mit 3,09 Millionen Zuschauern und 17,9 Prozent Marktanteil überzeugte.

Doch auch die "heute-show" erwischte einen starken Abend und lag beim jungen Publikum mit 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur knapp hinter "Let's dance". Der Marktanteil der ZDF-Satire lag in dieser Gruppe bei starken 17,8 Prozent. Insgesamt verzeichnete die "heute-show" sogar schon zum dritten Mal in Folge mehr als fünf Millionen Zuschauer - genau genommen waren ab 22:34 Uhr durchschnittlich 5,10 Millionen Zuschauer dabei, die den Marktanteil des Mainzer Senders auf 19,8 Prozent anfachten.

Doch auch abseits der "heute-show" verlief der Freitagabend für das ZDF prächtig. So war "Der Alte" mit 5,87 Millionen Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages, ehe "Letzte spur Berlin" noch von 5,22 Millionen gesehen wurde. Das "heute-journal" war mit 4,68 Millionen Zuschauern ebenfalls gefragt. Im Ersten tat sich die Wiederholung des Spielfilms "Die Freibadclique" dagegen schwer und kam nicht über 2,72 Millionen Zuschauer sowie 8,9 Prozent Marktanteil hinaus. Das "ARD extra" hatten zuvor immerhin noch 3,80 Millionen gesehen.

Unter den Privatsendern konnte derweil neben "Let's dance" auch Sat.1 wieder punkten - zumindest um 20:15 Uhr. "Luke! Die Schule und ich" verzeichnete mit 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Staffel-Bestwert. Doch "Die Faisal Kawusi Show" konnte nicht mithalten und fiel anschließend auf magere 6,9 Prozent zurück. Auf diesem Niveau war ProSieben durchgängig unterwegs: Dort kam "Planet der Affen: Survival" zunächst nicht über 1,27 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil hinaus, "John Rambo" blieb bei 6,6 Prozent hängen.

