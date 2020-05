Neues "K11" kommt schwerfällig aus den Starlöchern

© Sat.1/Benedikt Müller

Mit der Neuauflage von "K11" hat Sat.1 zum Start nur mäßige Quoten erzielen können. "Auf Streife" und "Big Brother" taten sich im Anschluss aber noch schwerer. Um 20:15 Uhr konnte sich der Sender dafür auf seine "verrückten Viecher" verlassen.



12.05.2020 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 12.05.2020 - 09:05 Uhr

Sieben Jahre nach der letzten Folge brachte Sat.1 am Montag die Neuauflage seiner Ermittler-Doku "K11" auf Sendung - versehen mit dem Untertitel "Die neuen Fälle". Von einstigen Erfolgen war beim Blick auf die Quoten zunächst aber nicht viel zu spüren. So schalteten um 18:00 Uhr nur 1,08 Millionen Zuschauer ein. Das waren gerade mal 300.000 mehr als gut eine Stunde später eine Wiederholung beim Spartensender Sat.1 Gold sahen. In der Zielgruppe lag "K11" mit 5,7 Prozent Marktanteil zunächst unter dem Senderschnitt.

Allerdings war das für Sat.1 bis zur Primetime noch der größte Erfolg, denn weder "Auf Streife" noch "Big Brother" konnten anschließend mit Marktanteilen von 4,4 und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen etwas reißen. Das "Bild Corona Spezial" blieb im weiteren Verlauf sogar bei miesen 3,4 Prozent Marktanteil hängen. Besser lief dagegen die Primetime an, wo der Sender mit seiner Rankingshow "111 noch verrücktere Viecher" auf 1,69 Millionen Zuschauer und 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

"Big Brother - Die Entscheidung" profitierte eine Woche vor dem Finale allerdings kaum, auch wenn 6,5 Prozent Marktanteil immerhin den besten Wert seit Mitte März bedeuteten. Insgesamt blieben nur 940.000 Zuschauer dran, ehe "Akte" gegen die Stärke von "Spiegel TV" und "RTL-Nachtjournal" enttäuschte und nicht über 410.000 Zuschauer sowie 4,6 Prozent Marktanteil hinauskam. Viele "Big Brother"-Fans wechselten offenbar zu Sixx, wo die "Late-Night-Show" mit 4,3 Prozent weit über dem Senderschnitt landete.

Zufrieden kann man unterdessen bei Kabel Eins sein, das zu Wochenbeginn mit einem Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent deutlich über den Normalwerten landete. Gut lief etwa der Spielfilm "Rush Hour 2", der zur besten Sendezeit 1,29 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent Marktanteil erreichte. Am Vorabend überzeugten zudem "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" mit jeweils 7,3 Prozent in der Zielgruppe - zu diesem Zeitpunkt lag Kabel Eins damit also noch vor Sat.1.

