Kein Match: Neue RTLzwei-Datingshow verliert an Boden

12.05.2020 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 12.05.2020 - 09:21 Uhr

Die neue RTLzwei-Show "Match! Promis auf Datingkurs" hat in der zweiten Woche spürbar an Boden verloren. Nachdem schon der Auftakt mit nur 4,5 Prozent Marktanteil ziemlich unspektakulär verlief, reichte es diesmal für lediglich 3,3 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt erreichte die Kuppelshow am Montagabend zur besten Sendezeit gerade mal noch 400.000 Zuschauer und damit fast eine Viertelmillion weniger als noch am vorigen Montag. In diesem Umfeld tat sich dann auch "Naked Attraction" schwer, das anschließend auf 660.000 Zuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Dass RTLzwei mit seiner neuen Datingshow ausgerechnet gegen "First Dates Hotel" antritt, erwies sich auch in der zweiten Woche nicht gerade als gute Idee, zumal die Vox-Show im Gegenzug sogar wieder leicht zulegen konnte. 1,25 Millionen Zuschauer waren diesmal um 20:15 Uhr dabei und in der Zielgruppe zog der Marktanteil auf gute 7,7 Prozent an. Schwächer als zuletzt performte hingegen "Prince Charming", der im weiteren Verlauf des Abends nur auf 6,0 Prozent kam. In der Vorwoche stand noch eine Sieben vor dem Komma.

Am Vorabend performte "First Dates" indes ähnlich wie der Primetime-Ableger und erzielte zum Start in die neue Woche solide 7,2 Prozent Marktanteil, ehe "Das perfekte Dinner" auf 7,6 Prozent kam und insgesamt 1,50 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Stärkstes Daytime-Format von Vox war jedoch die Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen", die um 17:00 Uhr mit tollen 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete.

Ebenfalls erfolgreich war aber auch "Galileo" mit 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag das ProSieben-Magazin zeitweise gar nicht weit hinter der RTL-Soap "Alles was zählt", die diesmal auf 12,5 Prozent kam. "GZSZ" steigerte sich anschließend aber auf 15,7 Prozent in der Zielgruppe und belegte am Montag hinter "Tagesschau" und "Wer wird Millionär?" den dritten Platz. "Berlin - Tag & Nacht" konnte bei RTLzwei den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen mit 7,6 Prozent Marktanteil übrigens bestätigen.

