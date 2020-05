"Sing meinen Song" setzt sich gegen Joko und Klaas durch

© TVNOW / Markus Hertrich

In der zweiten Woche hat sich "Sing meinen Song" deutlich steigern können. Die Vox-Show gewann so viele Zuschauer dazu, dass sie in der Zielgruppe sogar knapp vor "Joko und Klaas gegen ProSieben" landete. Auch die "Nico-Santos-Story" war gefragt.



13.05.2020 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 13.05.2020 - 08:48 Uhr

Die aktuellen Folgen von "Joko und Klaas gegen ProSieben" schlagen sich weiterhin spürbar besser als die Herbst-Staffel. Nach der erfolgreichen Rückkehr konnte die Show das überzeugende Quoten-Niveau der vergangenen Woche bestätigen und erreichte im Schnitt 1,64 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,1 Prozent in der Zielgruppe. Anders als noch vor sieben Tagen reichte es diesmal allerdings bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zur Marktführerschaft, weil sich Vox in überraschend guter Form befand.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" konnte sich gegenüber der Vorwoche nämlich kräftig verbessern. Wie sich Nico Santos schlägt, wollten 1,25 Millionen junge Zuschauer sehen und damit 30.000 mehr als bei Joko und Klaas dabei waren. In der Zielgruppe fiel dann auch der Marktanteil mit 13,5 Prozent geringfügig höher aus. Insgesamt erreichte die Musikshow sogar 2,40 Millionen Zuschauer und damit über 200.000 mehr als noch beim Staffel-Auftakt.

Gefragt war anschließend auch "Die Nico-Santos-Story", die noch 1,75 Millionen Zuschauer bei der Stange hielt und für 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte. Die neue ProSieben-Show "Balls - Für Geld mache ich alles" erreichte dagegen nur 10,5 Prozent Marktanteil. Zum Start hatte der Wert noch bei fast zwölf Prozent gelegen. Die Gesamt-Reichweite ging jedoch nur leicht zurück und lag in dieser Woche bei 910.000 Zuschauern - alles in allem kann man damit in Unterföhring durchaus zufrieden sein.

Um ein Haar hätte ProSieben am Dienstag sogar die Tagesmarktführerschaft ergattert: Mit 10,2 Prozent Marktanteil lag der Sender letztlich aber 0,2 Prozentpunkte hinter RTL. Vox kam mit guten 8,6 Prozent auf den dritten Rang und hatte fast eineinhalb Prozentpunkte Vorsprung auf Sat.1, das am Abend mit seinen "Navy CIS"-Wiederholungen anfangs nur Marktanteile um sechs Prozent in der Zielgruppe zustande brachte.

