Kabel Eins hängt Realityshows von Sat.1 und RTL ab

"The Mole" konnte in Sat.1 die ordentlichen Auftaktquoten nicht halten, in Woche 2 ging's klar in den roten Bereich. Auch "Are you the One?" von RTL lief erneut enttäuschend. Beide fielen in der Primetime deutlich hinter Kabel Eins zurück.



14.05.2020 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 14.05.2020 - 09:22 Uhr

Sollte man bei Sat.1 nach den ordentlichen Auftaktquoten von "The Mole" in der vergangenen Woche noch kurz die Hoffnung gehegt haben, auch nach dem Ende von "Promis unter Palmen" mittwochs mit der Reality-Farbe punkten zu können, so folgte nun in dieser Woche das böse Erwachen: Etliche der Zuschauer, die der Maulwurf-Show zum Start noch eine Chance gegeben hatten, schalteten bereits nicht mehr ein. Die Reichweite sank von 1,56 auf 1,13 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag somit nur noch bei 3,6 Prozent. In der klassischen Zielgruppe sackte der Marktanteil von 9,0 auf nur noch 6,7 Prozent ab - damit ist "The Mole" nun also klar unter dem Senderschnitt angekommen.

Wenn geteiltes Leid halbes Leid ist, dann lohnt ein Blick zur Konkurrenz von RTL. Dort hat man nämlich mit "Are you the One?" auch seine liebe Not. Dort sank der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Vergleich zur letzten Woche zwar nicht noch weiter - aber er lag ja auch da schon nur bei viel zu schwachen 7,6 Prozent. Insgesamt erreichte die Datingshow sogar noch weniger Zuschauer als "The Mole", gerade mal 1,07 Millionen waren dabei. Das waren nochmal über 100.000 weniger als sieben Tage zuvor. "Stern TV" zählte danach zwar immerhin 1,48 Millionen Zuschauer, mit 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sah es aber auch für das Magazin ziemlich mäßig aus. Bei Sat.1 ging's nach "The Mole" mit der "Spiegel TV Reportage" sogar noch weiter auf 4,7 Prozent nach unten, immerhin steigerte sich die "Sat.1 Reportage" ab 23:16 Uhr dann aber auf 7,2 Prozent.

In der Primetime sortierten sich RTL und Sat.1 mit ihren Reality-Formaten in jedem Fall weit hinter Kabel Eins ein. Dort holte der Film-Klassiker "Forrest Gump" sehr gute 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,47 Millionen Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei, auch die Gesamtreichweite lag also deutlich höher als bei RTL und Sat.1. Etwas ernüchternd war allerdings, dass "The Sixth Sense" am späteren Abend nicht über 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam. Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei: Zwei Wiederholungen von "Zuhause im Glück" erzielten jeweils ordentliche 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 970.000 Zuschauer sahen hier ab 20:15 Uhr zu.

