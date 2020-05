"5 gegen Jauch" stark wie seit 2013 nicht mehr

© TVNOW/Stefan Gregorowius

Nach der erfolgreichen Rückkehr Anfang Mai hat die RTL-Show "5 gegen Jauch" jetzt noch einmal deutlich zugelegt, in der Zielgruppe lief es so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr. Ansonsten war es für RTL und die anderen Privatsender aber ein recht enttäuschender Tag.



24.05.2020 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2020 - 09:10 Uhr

"5 gegen Jauch" hat sich am Samstag bei RTL zu neuen Höchstwerten aufgeschwungen. 3,58 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, das waren rund 800.000 mehr als beim Staffelauftakt vor zwei Wochen. Eine höhere Reichweite verzeichnete die Show 2017. Noch deutlich höher ist die Leistung der Show in der Zielgruppe zu bewerten: 1,40 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 19,4 Prozent, besser lief es hier zuletzt im März 2013. Die Verschiebung der Show auf den Samstagabend war also ganz offensichtlich eine gute Entscheidung.

Ansonsten hatte RTL am Samstag aber viele Probleme: Zwischen den frühen Morgenstunden und 18:45 Uhr waren zweistellige Marktanteile eine absolute Ausnahme. "RTL Aktuell" erreichte dann immerhin 15,0 Prozent. Doch schon das Drittsendelizenz-Magazin "Life" tat sich danach mit 10,8 Prozent wieder recht schwer. Am Ende waren für RTL trotz starker Primetime nur 12,2 Prozent Tagesmarktanteil drin.

Doch auch andere Sender hatten am Samstag große Probleme. Sat.1 etwa blieb bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,6 Prozent hängen und fiel damit noch hinter Kabel Eins (5,7 Prozent) zurück. Kein einziges Mal schaffte Sat.1 den Sprung über die 10-Prozent-Marke, am besten lief es noch für den Primetime-Film "Sherlock Gnomes", der etwas mehr als eine Million Zuschauer unterhielt und es in der Zielgruppe so auf 8,2 Prozent brachte.

ProSieben kam ab 20:15 Uhr mit dem Film "Jugend ohne Gott" auf 1,44 Millionen Zuschauer und 9,9 Prozent in der Zielgruppe. Weil aber die Daytime viele Schwächen offenbarte, auch hier waren am Nachmittag und Vorabend lediglich einstellige Werte drin, holte ProSieben nur einen schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,1 Prozent.

Teilen