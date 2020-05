Joko und Klaas zeigen sich vom Fußball unbeeindruckt

© ProSieben/Willi Weber

Auch in dieser Woche hat "Joko und Klaas gegen ProSieben" wieder sehr gute Quoten erzielt - daran änderte auch die Bundesliga nichts. "Sing meinen Song" zeigte sich bei Vox aber ebenfalls stabil. RTL und Sat.1 konnten mit Serien dagegen nichts reißen.



27.05.2020 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 27.05.2020 - 08:53 Uhr

Auch wenn die Bundesliga am Dienstag in der Primetime immerhin knapp acht Prozent Marktanteil für sich beanspruchte (DWDL.de berichtete), konnte sich ProSieben voll und ganz auf Joko und Klaas verlassen. Die beiden bewegten sich mit ihrer Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" auf dem sehr guten Quoten-Niveau der vergangenen Wochen und damit weiter deutlich über den Werten der vorherigen Staffel. 1,67 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein, davon 1,27 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe war die Show damit am Dienstag die Nummer eins. Der Marktanteil lag hier bei sehr guten 14,2 Prozent. Direkt im Anschluss unterstrich dann auch "Balls - Für Geld mache ich alles" die gute Form der letzten Wochen und erzielte mit 12,3 Prozent den bislang zweitbesten Wert. Insgesamt blieben am späten Abend noch 980.000 Zuschauer dran. Unterm Strich war ProSieben am Dienstag Marktführer: 10,7 Prozent reichten deutlich, um sich gegen RTL durchzusetzen, das nicht über 9,0 Prozent hinauskam.

Marktanteils-Trend: Joko & Klaas gegen ProSieben



Die Kölner litten unter einer schwachen Daytime, in der "Marco Schreyl" etwa mit miesen 3,4 Prozent Marktanteil versagte. Aber auch am Abend konnte "Nachtschwestern" mit nur 7,9 Prozent sowie insgesamt 1,71 Millionen Zuschauern nichts reißen. Wiederholungen von "Jenny" und "Take me out" blieben ebenfalls einstellig. Auch die Sat.1-Serien "Navy CIS" und "Hawaii Five-0" spielten am Dienstagabend mit Werten um sieben Prozent allenfalls eine Nebenrolle. Bei RTLzwei ging "Abgestempelt?!" gar mit nur 3,6 Prozent baden.

Vox konnte sich dagegen ebenso wie ProSieben auf sein Stammpublikum verlassen und erreichte bei "Sing meinen Song" mit 1,94 Millionen Zuschauern sogar eine höhere Reichweite als vor einer Woche. In der Zielgruppe überzeugte die Show mit 10,3 Prozent Marktanteil. "Die Motrip-Story" tat sich danach aber schon schwerer und kam nur auf 6,6 Prozent, "Prominent!" enttäuschte zu später Stunde sogar mit dürftigen 4,3 Prozent Marktanteil.

Teilen