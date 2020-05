Markus Lanz weiter mit Spitzen-Quoten am späten Abend

© ZDF/Markus Hertrich

Nach wie vor erzielt "Markus Lanz" am späten Abend verlässlich starke Quoten im ZDF. Am Dienstag war der Talk sogar Marktführer beim jungen Publikum - mit dem besten Marktanteil seit über zwei Monaten. Das "Nachtcafé" sah dagegen ziemlich alt aus.



27.05.2020 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 27.05.2020 - 09:12 Uhr

Während die Quoten vieler Corona-Sondersendungen und Talkshows wieder zurückgegangen sind, erfreut sich die ZDF-Sendung mit Markus Lanz weiter erstaunlich großer Beliebtheit - und zwar auch beim jungen Publikum, bei dem sich der Mainzer Sender sonst für gewöhnlich schwer tut. Am späten Dienstagabend drehte "Markus Lanz" sogar regelrecht auf: Mit 490.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verhalf die Talkshow dem ZDF zur Marktführschaft beim jungen Publikum und erzielte starke 13,8 Prozent Marktanteil.

Für Lanz war es der beste Marktanteil seit mehr als zwei Monaten. Und auch insgesamt lief es einmal mehr prächtig: 1,90 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,0 Prozent wurden eingefahren. Damit ließ das ZDF die Talkshow-Konkurrenz im Ersten alt aussehen: Auf gerade mal 420.000 Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil brachte es das "Nachtcafé" um kurz vor Mitternacht. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung bei sehr schwachen 3,1 Prozent hängen.

Dabei konnte das "Nachtcafé" eigentlich auf den gewaltigeren Vorlauf bauen, schließlich liefen im Vorfeld die Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele. Mit 2,31 Millionen Zuschauern sowie 14,0 Prozent Marktanteil war die "Sportschau" dann auch durchaus erfolgreich, wenngleich die gewohnten Samstags-Werte trotz des Topspiels zwischen Dortmund und Bayern nicht drin waren. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil der "Sportschau" bei 8,4 Prozent.

Zum Start in den Abend hatte "Die Heiland" noch 4,64 Millionen Zuschauer erreicht, ehe "In aller Freundschaft" mit 4,78 Millionen Zuschauern den Tagessieg verbuchte. Im ZDF kam die "ZDFzeit"-Doku "Der Unverantwortliche" über die Corona-Politik von US-Präsident Trump dagegen zunächst nicht über 2,75 Millionen Zuschauer hinaus. Zum "heute-journal" stieg die Reichweite aber auf 3,99 Millionen Zuschauer an - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es für das ZDF zu diesem Zeitpunkt mit 9,9 Prozent Marktanteil gut aus.

Teilen