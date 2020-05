Joko und Klaas fahren einmal mehr den Tagessieg ein

© Screenshot ProSieben

Einmal mehr durften Joko und Klaas ihre 15 Live-Minuten einlösen - und einmal mehr können sich die Quoten sehen lassen. In der Zielgruppe war das Special nicht zu schlagen. Abseits davon punkteten am Mittwochabend viele kleine Sender.



28.05.2020 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 28.05.2020 - 09:09 Uhr

Zwei Wochen nach den "Männerwelten" widmeten Joko und Klaas ihren Sieg gegen ProSieben am Mittwochabend den Verschwörungstheoretikern - in Form einer Call-in-Quizshow. Ganz so viele Zuschauer wie zuletzt schalteten zwar nicht ein, doch der Tagessieg war dem Duo in der Zielgruppe auch diesmal nicht zu nehmen. 1,15 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer machten "Joko und Klaas Live" zur Nummer eins und trieben den Marktanteil auf sehr gute 15,0 Prozent. Insgesamt schalteten 1,66 Millionen Zuschauer ein.

Einmal mehr sackte das starke Quoten-Niveau im Laufe des Abends spürbar ab. Während sich "Grey's Anatomy" mit 1,26 Millionen Zuschauern und 10,2 Prozent Marktanteil noch gut im Rennen hielt, musste sich "Atlanta Medical" schon mit nur 6,3 Prozent begnügen. Später enttäuschten dann auch noch zwei Folgen von "9-1-1 Notruf L.A." mit Werten von 6,6 und 7,3 Prozent. Etwas besser als zuletzt schlug sich derweil "Magnum P.I.", das bei Vox mit zwei neuen Folgen auf Marktanteile von 5,4 und 5,1 Prozent kam.

Auf einen erfolgreichen Abend kann bei Kabel Eins blicken, das mit "Die purpurnen Flüsse" auf überzeugende 7,5 Prozent Marktanteil kam und insgesamt 1,52 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Auch die Fortsetzung war anschließend mit 7,2 Prozent ein schöner Erfolg für den Sender, der mit einem Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent am Mittwoch sogar den vierten Platz Platz belegte - weit vor Vox oder auch RTLzwei, das aber zumindest am Vorabend mit seinen Soaps nach wie vor gut unterwegs ist.

Stärkster kleiner Sender war am Mittwochabend ZDFneo, wo zwei "Wilsberg"-Folgen von mehr als 1,6 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Mit Blick auf die Zielgruppe lief es derweil für Super RTL richtig gut: Dort steigerte sich "Dr. House" im Laufe des Abends auf bis zu 4,6 Prozent Marktanteil. Bei Sat.1 Gold trieben "Niedrig & Kuhnt" die Reichweite indes auf bis zu 870.000 Zuschauer und auch die neue Nitro-Serie "S.W.A.T." verbuchte mit bis zu 580.000 Zuschauern eine respektable Reichweite.

Ebenfalls erfolgreich waren auch die anderen Männersender: ProSieben Maxx brachte es mit "Two and a half Men" zeitweise auf starke 3,0 Prozent Marktanteil und bei DMAX steigerte sich "Goldrausch in Australien" um kurz nach 21 Uhr auf 540.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,7 Prozent in der Zielgruppe. Und selbst One fand am Mittwochabend ein großes Publikum: "Agatha Christie's Poirot" erwies sich mit 720.000 Zuschauern als Erfolg, nachdem schon "Miss Fishers neue mysteriöse Mordfälle" von mehr als einer halben Million gesehen wurden.

