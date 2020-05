Bundesliga-"Sportschau" bleibt in schwachem Umfeld blass

© ARD

Die Bundesliga hat am Mittwochabend vergleichsweise schwach performt. Während Sky die Millionen-Marke verfehlte, zählte die "Sportschau" im Ersten nicht mal zwei Millionen Zuschauer. Den Primetime-Sieg fuhr unterdessen eine Krimi-Wiederholung ein.



28.05.2020 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 28.05.2020 - 09:22 Uhr

Wenn samstags die "Sportschau" auf Sendung geht, um über die Fußball-Bundesliga zu berichten, schalten nicht selten mehr als fünf Millionen Zuschauer ein. In englischen Wochen ist das Interesse an den Spielzusammenfassungen meist deutlich geringer - doch die Quoten, die die Sendung am späten Mittwochabend verzeichnete, fielen jedoch überraschend schwach aus. Ohne Bayern und Dortmund zählte die "Sportschau" nicht mal zwei Millionen Zuschauer.

Genau genommen waren ab 22:45 Uhr durchschnittlich 1,97 Millionen Zuschauer dabei, die nur für mäßige 11,4 Prozent Marktanteil reichten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 6,2 Prozent gemessen. Aber auch an den Live-Spielen war das Interesse nicht so groß: Mehr als 950.000 Zuschauer waren für Sky am Mittwochabend nicht drin. Im Ersten war derweil schon das "Sportschau"-Umfeld alles andere als stark: Trotz Erstausstrahlung verzeichnete das Drama "Das freiwillige Jahr" um 20:15 Uhr nur 2,58 Millionen Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil, "Plusminus" wollten danach sogar nur 1,71 Millionen Zuschauer sehen.

Ungleich erfolgreicher war dagegen das ZDF, wo der Krimi-Aufguss "Die Toten von Salzburg" mit 4,99 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum den Primetime-Sieg einfuhr. Dass es beim jungen Publikum nur für 4,4 Prozent reichte, dürfte man in Mainz angesichts dessen gut verschmerzen können - zumal sich das "heute-journal" im Anschluss auf sehr gute 9,3 Prozent steigerte.

"Markus Lanz" gewann zudem am späten Abend das Talk-Duell gegen Sandra Maischberger: Während "Maischberger. Die Woche" nach der "Sportschau" nicht über 610.000 Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil hinauskam, hielt Lanz eine Million mehr vor dem Fernseher - allerdings begann seine Sendung auch eine halbe Stunde früher. Ungewöhnlich schwach war das ZDF dagegen am Vorabend unterwegs, wo eine "Heldt"-Wiederholung bei nur 2,01 Millionen Zuschauern und 8,2 Prozent Marktanteil enttäuschte.

