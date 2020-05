"Lincoln Rhyme" gelingt erfolgreicher Start in Sat.1

© Sat.1

Die neue US-Serie "Lincoln Rhyme - Der Knochenjäger" bescherte Sat.1 am Donnerstagabend Marktanteile deutlich überm Senderschnitt. Auch tagsüber lief's gut - bis 18:30 Uhr. Dann folgten wieder ganz düstere eineinhalb Stunden.



29.05.2020 - 09:09 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2020 - 09:09 Uhr

Sat.1 gelang es am Dienstagabend, seinem Publikum eine neue US-Serie schmackhaft zu machen: "Lincoln Rhyme - Der Knochenjäger" startete um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag somit deutlich über dem Senderschnitt, der im Mai bislang 7,8 Prozent beträgt. 1,89 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Die zweite Folge im Anschluss konnte dann auch fast alle Zuschauer halten, 1,85 Millionen wurden hier noch im Schnitt registriert. Nur aufgrund der nun insgesamt etwas höheren TV-Nutzung gingen die Marktanteile leicht zurück - auch mit 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man bei Sat.1 aber vollauf zufrieden sein. Alte Folgen von "Criminal Minds" taten sich danach zunächst schwerer, steigerten sich von anfänglich 7,0 Prozent Marktanteil aber im weiteren Verlauf des Abends bzw. der Nacht dann noch auf zweistellige Werte.

Auch sonst war es für Sat.1 größtenteils ein erfreulicher Tag. Das "Frühstücksfernsehen" machte seine Sache mit 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bereits gut, und auch danach blieben die Marktanteile bis 17 Uhr durchgehend zweistellig. "Auf Streife" etwa kam ab 14 Uhr auf 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Auf Streife - Die Spezialisten" danach auf 12,4 Prozent, "Klinik am Südring" auf 12,3 Prozent. Zum Vergleich: "Kitsch oder Kasse" blieb bei RTL bei 8,4 Prozent hängen, "Marco Schreyl" bei nur 6,9 Prozent.

Ab 17 Uhr wurden die Marktanteile dann einstellig, hielten sich aber noch auf solidem Niveau. Auch "K11 - Die neuen Fälle" machte seine Sache um 18 Uhr noch zielmlich gut und lag bei 8,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Doch dann folgte das tiefe Loch am Vorabend: Um 18:30 Uhr kam "Auf Streife" auf nur 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Genial daneben - Das Quiz" lief im Anschluss mit nur 3,5 Prozent katastrophal. Kaum zu glauben, aber da wünscht man sich in Unterföhring inzwischen vielleicht doch schon fast wieder "Big Brother" zurück.

Die Schwäche am Vorabend verhinderte aber nicht, dass Sat.1 trotzdem eine gute Tagesbilanz ziehen konnte: Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,9 Prozent. Das reichte für den zweiten Platz hinter RTL, das mit 12,1 Prozent aber klarer Marktführer war. ProSieben landete mit 8,0 Prozent hingegen noch hinter Vox, das 8,4 Prozent erzielte, auf Platz 4.

