Starker Start für "Beauty & The Nerd", Pocher einstellig

© ProSieben

"Beauty & The Nerd" legte bei ProSieben einen gelungenen Start hin und war deutlich erfolgreicher als einst 2013. Auch das "Sex-Seminar" punktete im Anschluss. Bei RTL endete die Pocher-Show hingegen einstellig, auch für Sat.1 gab's einen Rückschlag



05.06.2020 - 08:52 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2020 - 08:52 Uhr

Als ProSieben 2013 schon einmal "Beauty & The Nerd" zeigte, waren die Quoten ziemlich ernüchternd und pendelten nur um die 10-Prozent-Marke. Von einer Neuauflage sah ProSieben daher viele Jahre ab - bis zu diesem Jahr. In überarbeiteter Form kehrte das Format nun am Donnerstagabend auf den Bildschirm zurück und entpuppte sich zumindest zum Start als voller Erfolg: Mit im Schnitt 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war der Auftakt der neuen Staffel nicht nur ungleich erfolgreicher als der Erstling 2013, sondern bescherte ProSieben auch die Marktführung in der Primetime. 1,59 Millionen Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu, das entsprach auch beim Gesamtpublikum überdurchschnittlichen 5,4 Prozent Marktanteil.

Und noch eine gute Nachricht: Das im Anschluss testweise ausgestrahlte "Sex-Seminar" empfahl sich mit Blick auf die Quoten für eine Fortsetzung. Der Marktanteil hielt sich mit 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls noch deutlich über dem Senderschnitt. 920.000 Zuschauer nahmen am "Sex-Seminar" vor dem Bildschirm teil.

Damit war ProSieben auch am späteren Abend deutlich erfolgreicher als RTL, wo "Pocher - Gefährlich ehrlich!" zum Abschied wieder in die Einstelligkeit zurückfiel. Die letzte Ausgabe markierte mit nur noch 690.000 Zuschauern insgesamt und einem Marktanteil von 8,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe neue Tiefstwerte. Der Blick auf den Quotenverlauf innerhalb der Staffel zeigt also: Die Sendung kann nach einem erfolgreichen Show-Vorlauf viele Zuschauer halten - nach "Let's dance" am Freitagabend erreichte die erste Ausgabe über 20 Prozent Marktanteil, auch nach dem "Let's dance"-Best-of in der vergangenen Woche sah es mit über 14 Prozent Marktanteil gut aus. Im schwachen Umfeld von Serien-Wiederholungen wie in dieser und der vorletzten Woche lockt "Pocher - Gefährlich ehrlich" aber nicht zusätzliches Publikum zu RTL.

Marktanteils-Trend: Pocher - gefährlich ehrlich!



"Doctor's Diary" hatte direkt zuvor diesmal 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Der Lehrer"-Wiederholungen lagen zum Start in den Abend immerhin noch im zweistelligen Bereich und ließen damit den Serienabend von Sat.1 klar hinter sich. Dort fiel "Lincoln Rhyme - Der Knochenjäger" nach dem starken Auftakt in der vergangenen Woche nämlich auf mäßige 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. "FBI: Special Crime Unit" knüpfte im Anschluss zum Auftakt der zweiten Staffel etwa da an, wo Staffel 1 Ende 2019 aufgehört hatte: Bei schwachen 6,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Alte "Criminal Minds"-Folgen liefen danach zunächst noch schwächer, um kurz nach 22 Uhr lag der Marktanteil nur noch bei 4,4 Prozent.

Die zweitstärkste Primetime nach Primetime nach ProSieben hatte damit weder Sat.1 noch RTL, sondern Vox, wo James Bond auch in dieser Woche wieder für gute Quoten sorgte. "Die Welt ist nicht genug" erzielte um 20:15 Uhr bereits sehr gute 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Sag niemals nie" am späten Abend sogar 11,9 Prozent.

Teilen