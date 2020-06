Solider Start für Truckerinnen, Abzocker im Aufwind

© DMAX

DMAX schickte am Donnerstag erstmal den Frauen-Ableger der "Asphalt-Cowboys" an den Start. Die Quoten waren nicht schlecht, eine Wiederholung des Originals lief aber besser. Stark wie lange nicht lief's für "Achtung Abzocke" bei Kabel Eins.



05.06.2020 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2020 - 09:34 Uhr

Der ursprünglich mal als "Trucker Ladies" angekündigte Ableger, der nun als "Asphalt-Cowboys - Ladies on Tour" an den Start ging, legte einen soliden Einstand im DMAX-Programm hin. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,7 Prozent und damit im Senderschnitt der letzten Monate. 310.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von einem Prozent entsprach. Damit blieben die Ladies allerdings hinter ihren männlichen Berufsgenossen zurück: Obwohl vom Original "Asphaltcowboys" nur eine Wiederholung lief, zählte die direkt zuvor noch 350.000 Zuschauer. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 2,1 Prozent höher.

Rundum zufrieden sein kann man hingegen bei Kabel Eins: "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" steigerte sich dort im Vergleich zur ohnehin schon starken Vorwoche nochmal um einen ganzen Prozentpunkt und erreichte nun 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war die höchste Quote für das Format seit fast zwei Jahren. 1,11 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, ein Zugewinn von 120.000 Zuschauern binnen Wochenfrist. Das "K1 Magazin" konnte das starke Quotenniveau zudem auch in den späteren Abend verlängern und erzielte ebenfalls 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier lief es zuletzt im Oktober besser.

Ernüchternd hingegen die Ausbeute von RTLzwei. Eine neue Folge von "Mensch Handwerker" blieb um 20:15 Uhr bei nur 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. 590.000 Zuschauer verfolgten die Sendung im Schnitt. Noch schlechter lief es im Anschluss für "Höllische Jobs": Der Marktanteil sank hier sogar noch auf 3,2 Prozent in der Zielgruppe ab. Ein starker Abend war's hingegen für Tele 5. Der Film "Elektra" holte um 20:15 Uhr schon 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The One" steigerte sich danach auf 2,1 Prozent - und "Arena" ließ den Marktanteil ab 23:40 Uhr dann auf herausragende 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe steigen.

