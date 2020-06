Mehr als fünf Mio sehen Mross-Hochzeit bei Silbereisen

© ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Florian Silbereisen hat mit seiner "Schlagerlovestory.2020" mehr Zuschauer erreichte als RTL und ProSieben mit ihren Shows zusammen, auch beim jungen Publikum lief es gut. Deutlich geschlagen geben musste man sich aber einer Krimi-Wiederholung im ZDF.



07.06.2020 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 07.06.2020 - 09:08 Uhr

Coronabedingt ist Florian Silbereisen in den vergangenen Wochen im Ersten mit seinen Schlagershows nicht zu sehen gewesen. Ende Mai feierte er bereits im MDR sein Comeback, nun gab es auch wieder eine Show im Hauptprogramm zu sehen. 5,08 Millionen Menschen sahen sich die "Schlagerlovestory.2020" an und erlebten unter anderem, wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in der Sendung heirateten. Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,9 Prozent.

Die "Schlagerlovestory" war damit übrigens die erfolgreichste Show am Samstagabend, RTL und ProSieben kamen mit "5 gegen Jauch" und "Schlag den Star" nicht einmal zusammengerechnet auf ähnlich viele Zuschauer. In der Zielgruppe lagen sie aber vor Silbereisen, der kann sich über 670.000 junge Zuschauer und 8,7 Prozent Marktanteil aber auch nicht beschweren.

Den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum sicherte sich aber das ZDF mit einer Krimi-Wiederholung. "Ein starkes Team: Tod einer Studentin" erreichte 6,36 Millionen Menschen, 21,0 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,2 Prozent sehr gut. Eine alte "Die Chefin"-Folge unterhielt im Anschluss noch 4,66 Millionen Zuschauer, auch damit waren beim Gesamtpublikum noch sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil drin.





Auf Tagessicht war es ein knappes Rennen zwischen den Öffentlich-Rechtlichen, das Das Erste (12,7 Prozent) knapp für sich entschied, das ZDF erreichte 12,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste (7,1 Prozent) sogar auf Platz drei hinter RTL und ProSieben, hier hat die "Sportschau" am Vorabend geholfen, die es beim jungen Publikum auf 16,0 Prozent brachte. Insgesamt sorgten 4,17 Millionen Zuschauer für 18,3 Prozent.

