Stärkster München-"Tatort" seit 2015, Will punktet corona-los

Die Münchner "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr ermittelten am Sonntag vor so vielen Zuschauern wie seit fast fünf Jahren nicht mehr. Danach punktete auch Anne Will mit ihrem ersten Corona-losen Talk seit dem 23. Februar.



08.06.2020 - 08:57 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2020 - 08:57 Uhr

In dieser Woche steht noch eine Erstausstrahlung des "Polizeiruf 110" an, der letzte neue "Tatort" vor der "Sommerpause" war aber schon am vergangenen Sonntag zu sehen. Und der lief nochmal richtig gut: Die Folge "Lass den Mond am Himmel stehn" lockte 9,84 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm - mehr Zuschauer hatten die Münchner Kommissare zueltzt im September 2015 mit ihrem Wiesn-"Tatort". Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag diesmal bei hervorragenden 28,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 25,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Im Anschluss ging dann auch Anne Will zum letzten Mal vor der Sommerpause mit ihrem Talk auf Sendung. Und es war eine besondere Ausgabe: Zum ersten Mal seit dem 23. Februar war nicht die Corona-Krise das Thema, sondern die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassissmus und die Rolle von Donald Trump in diesem Zusammenhang. 4,18 Millionen Zuschauer waren nach dem "Tatort" dabei, das war die höchste Will-Reichweite seit Ende April. Die Marktanteile lagen bei 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Konkurrenz des Ersten war am Sonntagabend weit abgeschlagen. Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war das ZDF, aber mit einer Wiederholung des Films "Venus im vierten Haus" waren nicht mehr als 3,46 Millionen Zuschauer und 10,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 3,9 Prozent Marktanteil erzielt. Beim jüngeren Publikum waren die Privatsender gefragter. Am besten schlug sich um 20:15 Uhr hier RTL, wo der Film "Inferno" gute 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 2,88 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Doch auch für ProSieben und Sat.1 lief's gar nicht schlecht: "Rogue One: A Star Wars Story" kam bei ProSieben auf 11,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, Sat.1 erzielte mit "Selbst ist die Braut" erfreuliche 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,25 Millionen Zuschauer sahen bei ProSieben insgesamt zu, 1,85 Millionen waren es bei Sat.1.

