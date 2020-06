"Urlauber" verdoppeln Quote, starke Staffel für Profi-Bäcker

© TVNow

In der vergangenen Woche legte die neue Vox-Dokusoap "Die Urlauber" noch einen Fehlstart hin - doch binnen Wochenfrist wurden die Quoten in etwa verdoppelt. Sehr zufrieden sein kann mit seinem Sonntagvorabend auch Sat.1, RTL liegt am Boden.



08.06.2020 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2020 - 09:18 Uhr

Während der Hoch-Zeit der Corona-Einschränkungen wollte Vox seine Dokusoap "Die Urlauber" lieber nicht zeigen, in der vergangenen Woche ging das neue Format dann aber doch an den Start - und kam zum Auftakt nur auf äußerst ernüchernde Quoten. Kaum mehr als 600.000 Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr schwachen 4,2 Prozent. Eine Woche später darf man sich nun bei Vox erstaunt die Augen reiben: Die Quoten haben sich binnen Wochenfrist in etwa verdoppelt. So erreichte die zweite Folge nun 1,2 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schoss auf sehr gute 8,7 Prozent nach oben. Im Anschluss fand auch "Ab ins Beet" nach einem Dämpfer in der vergangenen Woche wieder in die alte Erfolgsspur zurück und trumpfte mit hervorragenden 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf. Und am späten Nachmittag lief's auch für "auto mobil" schon gut: Das Auto-Magazin von Vox wusste mit 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zu überzeugen.

Neben Vox kann auch Sat.1 mit seinem Sonntagvorabend sehr zufrieden sein: "Das große Backen - Die Profis" markierte da mit 1,64 Millionen Zuschauern sogar einen neuen Reichweiten-Rekord. Das reichte für einen Marktanteil von 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,1 Prozent Marktanteil erreicht. Die zweite Profi-Staffel von "Das große Backen" erreichte somit im Schnitt 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit nochmal deutlich erfolgreicher als der Erstling im vergangenen Jahr, der nur knapp auf zweistellige Werte gekommen war.

RTL hingegen kommt am Sonntagvorabend schon seit längerem auf keinen grünen Zweig mehr - und das dürfte sich in den kommenden Wochen wohl auch nicht grundlegend ändern. Dort werden nämlich nur Wiederholungen von "Vermisst" zu sehen sein - und zum Auftakt reichte das nur für einen Marktanteil von 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Vermissten-Suche erreichte allerdings wie üblich bei diesen Formaten überdurchschnittlich viele ältere Zuschauer, sodass sich die Gesamt-Reichweite mit 2,54 Millionen Zuschauern sehen lassen konnte. Der Marktanteil lag hier auch deutlich höher bei 9,4 Prozent.

Probleme am Sonntagvorabend hatte unterdessen auch ProSieben. "Die Simpsons" kamen zunächst nur auf 4,8 und 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Galileo" lief danach zwar etwas besser, blieb mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls sehr blass.

