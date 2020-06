ProSiebens Rassismus-Special erfolgreicher als "Simpsons"

© ProSieben

Das kurzfristig ins Programm genommene Rassismus-Special von ProSieben hat dem Sender ordentliche Quoten beschert, neue "Simpsons"-Folgen taten sich danach auf Anhieb schwerer. Am Vorabend legte "CashDay" einen soliden Start hin.



09.06.2020 - 09:31 Uhr von Timo Niemeier 09.06.2020 - 09:31 Uhr

Die weltweiten Proteste gegen Rassismus hat ProSieben am Montagabend zum Anlass genommen, um ein Special um 20:15 Uhr ins Programm zu nehmen. Das wurde von 1,08 Millionen Menschen gesehen, 750.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verpasste zwar die Zweistelligkeit, lag aber dennoch bei guten 9,7 Prozent. ProSieben kann sein Special damit durchaus als Erfolg verbuchen.

Im Anschluss setzte man die 30. Staffel der "Simpsons" fort, gleich drei neue Ausgaben waren zu sehen. Im Verlauf des Abends ging der Marktanteil aber immer weiter zurück, nach 9,1 wurden 8,9 Prozent gemessen, die dritte Folge erreichte schließlich nur noch 7,8 Prozent Marktanteil. Die Reichweite lag bei konstant weniger als einer Million. Eine recht ordentliche Figur machte am Vorabend unterdessen das neue "CashDay", das um 18:10 Uhr eine Folge der "Simpsons" ersetzte. 9,3 Prozent Marktanteil wurden gemessen, 560.000 Menschen sahen zu, viel mehr schafften Homer & Co. zuletzt auch nicht mehr. Die gelbe Familie erzielte im Anschluss 8,2 Prozent.

Einen schlechten Abend erwischte Sat.1: Mit der Free-TV-Premiere des Films "Im Schatten das Licht" erreichte man zwar insgesamt 1,66 Millionen Zuschauer, davon kamen aber nur eine halbe Million aus der werberelevanten Zielgruppe, das führte bei den 14- bis 49-Jährigen zu schlechten 6,2 Prozent. "Akte" landete im Anschluss bei 5,8 Prozent. Um ein Haar hätte sich Sat.1 in der Primetime Kabel Eins geschlagen geben müssen: Dort kam "Godzilla" auf 480.000 junge Zuschauer und 5,8 Prozent. Insgesamt schalteten 1,15 Millionen Zuschauer ein.





Während sich Sat.1 am Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent zufrieden geben musste, reichte es für Kabel Eins zu sehr guten 6,4 Prozent. Am späten Abend steigerte man sich mit "Alarmstufe: Rot" noch auf 8,9 Prozent und auch die US-Serien in der Daytime liefen mal wieder sehr gut. So lag Kabel Eins zwischen 10:20 und 17 Uhr bei konstant mehr als 8,0 Prozent Marktanteil. Auch "Abenteuer leben täglich" erzielte danach tolle 8,5 Prozent.

