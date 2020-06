"Balls" bekommt ohne Joko & Klaas große Probleme

© ProSieben/Guido Engels

Nach dem Ende von "Joko & Klaas gegen ProSieben" muss der Sender am Dienstagabend nun erst einmal wieder kleinere Brötchen backen. RTLzwei und Vox landeten zwar noch dahinter, können aber trotzdem zufrieden sein.



10.06.2020 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 10.06.2020 - 09:41 Uhr

In den zurückliegenden Wochen haben Joko und Klaas ProSieben am Dienstagabend gute Quoten beschert, damit ist es nun erst einmal vorbei. Die neue Rankingshow "Darüber… lacht die Welt" startete recht verhalten und erreichte nur 700.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,3 Prozent. Insgesamt sahen 1,26 Millionen Menschen zu. Die Werte sind auch deshalb eher enttäuschend, weil der DFB-Pokal im Ersten mit 13,7 Prozent zwar gut lief, aber keinesfalls überragend.

Durch den schwachen Vorlauf bekam auch "Balls - Für Geld mache ich alles" im Anschluss mächtig Probleme. Die Show holte nach "Joko & Klaas gegen ProSieben" in den letzten Wochen im Schnitt 11,8 Prozent Marktanteil, in dieser Woche waren dagegen nur 7,8 Prozent drin. Auch die 740.000 Gesamtzuschauer sind ein Tiefstwert für das Format, dessen erste Staffel nun erst einmal zu Ende ist. Am Vorabend lief es an Tag zwei für die neue Quizshow "CashDay" schlecht, sie fiel auf 6,2 Prozent und lag damit unter dem Senderschnitt. Am Montag waren noch mehr als neun Prozent drin.

Vox schickte im Hinblick auf den DFB-Pokal vorsichtshalber nur ein Best-Of von "Sing meinen Song" auf Sendung und erreichte damit immerhin 7,9 Prozent, 1,24 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Gut lief es am Dienstag auch für RTLzwei, das mit seinen Sozialdokus punktete. "Armes Deutschland" kam auf 1,13 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das 7,6 Prozent Marktanteil. Auch "Hartz und herzlich" lag im Anschluss bei sehr guten 7,7 Prozent.





Weil es in der Daytime für die beiden Sender schlechter lief, kam Vox auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,8 Prozent, bei RTLzwei waren es 5,7 Prozent. ProSieben holte 8,8 Prozent und war damit hinter RTL (10,2 Prozent) zweitstärkster Sender bei den 14- bis 49-Jährigen.

