Maue Quoten für Maddie-Special, Tiefstwert für "Grey's"

RTL zeigte am Mittwochabend kurzfristig das Special "Die Wahrheit im Fall Maddie - Insider packen aus". Gegen den Fußball reichte es nur knapp für einen zweistelligen Marktanteil. "Grey's Anatomy" fiel bei ProSieben auf ein Allzeit-Tief.



11.06.2020 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2020 - 09:07 Uhr

RTL hievte am Mittwochabend kurzfristig ein zweistündiges Special zum Fall Maddie ins Programm, stieß damit allerdings gegen die starke Konkurrenz durch die DFB-Pokal-Übertragung nur auf verhaltenes Interesse. So wollten im Schnitt gerade nur 1,76 Millionen Zuschauer wissen, was die im Titel versprochenen Insider auszupacken haben. Mehr als 5,8 Prozent Marktanteil waren damit beim Gesamtpublikum nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur ganz knapp für einen zweistelligen Marktanteil von 10,1 Prozent. Auch "Stern TV" hatte es im Anschluss schwer und kam diesmal auf 11,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

RTL war damit am Mittwoch aber der stärkste Verfolger der Fußball-Übertragung. Besonders hart getroffen hat es hingegen ProSieben, wo "Grey's Anatomy" sogar auf ein neues Allzeit-Tief fiel - was durchaus überraschte, lief die Sendung doch zur Hälfte sogar noch vor Anpfiff des DFB-Pokal-Spiels. Doch während sich der Marktanteil zuletzt noch bei rund 10 Prozent bewegte, reichte es diesmal nur für 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Die Sendung gehört regelmäßig zu denen, die in den endgültig gewichteten Quoten durch zeitversetzte Nutzung nochmal deutlich aufgewertet werden. Im Anschluss fiel dann auch noch "Atlanta Medical" mit nur noch 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf ein neues Tief. 800.000 Zuschauer sahen hier noch zu, 1,02 Millionen waren es bei "Grey's Anatomy".

Auch Vox bekam die Konkurrenz bei seinem Serien-Abend zu spüren, zwei neue Folgen von "Magnum, P.I." kamen nicht über 4,3 und 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Bei Sat.1 kann man sich angesichts dessen vergleichsweise glücklich schätzen. "The Mole" war zwar ebenfalls kein Erfolg, zeigte sich vom DFB-Pokal aber gänzlich unbeeindruckt. Die Reichweite stieg im Vergleich zur vergangenen Woche sogar wieder um 100.000 auf nun glatt eine Million Zuschauer an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb relativ unverändert bei 6,4 Prozent - weiterhin zu wenig, aber gegen die starke Konkurrenz war schlimmeres zu befürchten.

Sat.1 sortierte sich damit aber trotzdem mal wieder hinter Kabel Eins ein. Der Film "Die Glücksritter" sorgte dort der Fußball-Konkurrenz zum Trotz nämlich für starke 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,42 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "Planet der Affen" hielt sich danach mit 5,7 Prozent Marktanteil zumindest noch wacker. Sehr zufrieden sein kann man auch beim ZDF. Dort wiederholte man den Krimi "Die Toten von Salzburg - Königsmord" und lockte damit 4,96 Millionen Zuschauer zu sich. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von tollen 16,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 6,3 Prozent.

