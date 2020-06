"Beauty & The Nerd" gewinnt den Abend trotz Verlusten

© ProSieben / Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

An die starken Quoten der Auftakt-Folge kam "Beauty & The Nerd" nicht zwar heran, doch für die abendliche Marktführerschaft in der Zielgruppe reichte es erneut. Dazu kommt, dass ProSieben an Fronleichnam auch tagsüber sehr erfolgreich war.



12.06.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 12.06.2020 - 08:44 Uhr

Vor einer Woche legte die ProSieben-Show "Beauty & The Nerd" einen erfolgreichen Start hin - mehr als 14 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe und nachträglich wurde der Wert sogar auf 15 Prozent nach oben gewichtet. An diese Zahlen kam das Format in der zweiten Woche zwar nicht heran, doch die Marktführerschaft war ProSieben in der Primetime nicht zu nehmen. 930.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten die zweite Folge von "Beauty & The Nerd" sehen, sodass diesmal ein Marktanteil von 12,0 Prozent erzielt wurde.

Insgesamt schalteten im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauer ein und damit knapp 400.000 weniger als zuletzt. Das Zusammenspiel mit "red" hätte zudem besser laufen können: Für das Magazin blieben im weiteren Verlauf des Abends nur noch 650.000 Zuschauer dran. In der Zielgruppe. ging der Marktanteil auf 9,2 Prozent zurück. Am Ende reichte es trotzdem für die Tagesmarktführerschaft: So lag ProSieben am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 10,2 Prozent 0,3 Prozentpunkte vor RTL.

Geholfen hat dabei nicht zuletzt eine überaus erfolgreiche Daytime: So steigerte sich "The Big Bang Theory" auf bis zu 15,6 Prozent Marktanteil, "taff" und "Newstime" punkteten danach mit Marktanteilen von 16,7 und 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zudem war der "Simpsons"-Doppelpack mit 10,2 Prozent deutlich erfolgreicher als die bis Mittwoch ausgestrahlte Eigenproduktion "Cashday". Auch "Galileo" hielt sich im weiteren Verlauf des Vorabends im zweistelligen Bereich.

RTL konnte der Stärke am Nachmitttag indes nur wenig entgegensetzen und fiel mit seinen Shows einmal mehr in die Einstelligkeit. Erst mit "RTL aktuell" zogen die Quoten wieder an: Die Nachrichten zählten 3,15 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Eine Ausnahme in der Daytime war daneben "Punkt 12", das zur Mittagszeit von 1,02 Millionen Zuschauern gesehen wurde und auf 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

