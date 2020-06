Rekord-Staffel der "heute-show" endet mit Spitzen-Quoten

© ZDF

Auch bedingt durch die Corona-Krise war die "heute-show" in den vergangenen Wochen so erfolgreich wie nie. Auch unmittelbar vor der Sommerpause drehte die ZDF-Show noch einmal auf - und fuhr beim jungen Publikum sogar den Tagessieg ein.



13.06.2020 - 08:35 Uhr von Alexander Krei 13.06.2020 - 08:35 Uhr

Die "heute-show" war in der jüngst zu Ende gegangenen Staffel so erfolgreich wie nie. Fast 4,3 Millionen Zuschauer zählte die Nachrichtensatire im Schitt wöchentlich - und das ist nur die halbe Wahrheit, schließlich wird die Reichweite in den endgültigen Zahlen stets noch einmal spürbar aufgewertet. Von den Online-Abrufen und den beliebten Wiederholungen bei ZDFneo ganz zu schweigen. Auch zum Staffel-Finale fielen die Quoten erneut stark aus: 4,26 Millionen Zuschauer schalteten am späten Freitagabend ein und trieben den Marktanteil auf stolze 19,5 Prozent.

Eine höhere Reichweite gelang einzig der Krimiserie "Der Staatsanwalt" - und selbst die "Tagesschau" im Ersten erreichte weniger Menschen. Beim jungen Publikum konnte sogar überhaupt keine andere Sendung der "heute-show" das Wasser reichen: Mit 1,07 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 17,8 Prozent Marktanteil fuhr Oliver Welke hier kurz vor der Sommerpause den Tagessieg ein.

Und auch sonst verlief der Abend für das ZDF richtig gut. "Der Staatsanwalt" setzte sich wie erwähnt an die Spitze des Gesamtpublikums und verzeichnete zum Start in den Abend durchschnittlich 4,69 Millionen Zuschauer und 19,6 Prozent Marktanteil, "SOKO Leipzig" zählte danach noch 3,94 Millionen Zuschauer. Im Ersten wiederum war zunächst ein "ARD extra" zur Corona-Lage mit 3,38 Millionen Zuschauern und 14,5 Prozent Marktanteil gefragt, ehe "Daheim in den Bergen2 noch 3,26 Millionen vor dem Fernseher hielt.

Auch im anschließenden Nachrichten-Duell hatte das ZDF die Nase vorn: 3,48 Millionen Zuschauer entschieden sich um 22:00 Uhr für das "heute-journal", während die "Tagesthemen2 von 2,73 Millionen gesehen wurden. Nach der "heute-show" suchten die meisten ZDF-Zuschauer jedoch das weite: Bei "Aspekte" blieben nur noch 1,05 Millionen Zuschauer dran, "heute+" kam mit 570.000 Zuschauern schließlich nicht über 4,2 Prozent Marktanteil hinaus.

