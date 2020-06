"Supertalent - Weltweit" siegt, ProSieben ganz schwach

© TVNow

RTL sicherte sich mit einem Zusammenschnitt von "Supertalent"-Clips aus aller Welt den Primetime-Sieg in der Zielgruppe. ProSieben landete mit "Galileo Big Pictures" hingegen noch hinter RTLzwei und Kabel Eins. Auch Vox blieb mit dem Bee-Gees-Abend chancenlos



14.06.2020 - 09:32 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2020 - 09:32 Uhr

RTL zeigte am Samstagabend Ausschnitte aus "Supertalent"-Versionen aus aller Welt und sicherte sich damit mit großem Vorsprung den Primetime-Sieg in der Zielgruppe: 0,93 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten an einem eher zuschauerarmen Samstagabend bereits für 15,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfoglten im Schnitt 2,48 Millionen Zuschauer die fast vierstündige Sendung. Der stärkste Verfolger beim jungen Publikum war schon das ZDF, wo die Wiederholung des Krimis "Ostfriesenblut" auch bei den Jüngeren mit 9,6 Prozent Marktanteil überzeugte. Den Tagessieg beim Gesamtpublikum hatte das ZDF dank 5,15 Millionen Zuschauern ohnehin sicher.

Die stärkste Privatsender-Konkurrenz von RTL war in der Primetime RTLzwei. Dort erzielte der Film "Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis" 7,8 Prozent Marktanteil und lag damit noch knapp vor "Liebe auf Persisch" im Ersten, das dort 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Sat.1 sortierte sich mit "Findet Nemo" dahinter ein und erreichte mäßige 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Sehr wacker schlug sich Kabel Eins mit seinem "Hawaii-Five-O"-Marathon. Los ging's um 20:15 Uhr bereits mit guten 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und dann zog der Marktanteil im Lauf des Abends Stück für Stück an. Nach 21 Uhr lag er schon bei 6,5 Prozent, nach 23 Uhr bei 8,3 Prozent, ab 1 Uhr wurde mit 8,6 Prozent der Höhepunkt erreicht.

Nicht zufrieden sein kann hingegen ProSieben, das sich mit "Galileo Big Pictures" in der Primetime auf dem siebten Platz der acht Vollprogramme wiederfand. "Galileo Big Pictures" kam um 20:15 Uhr nicht über 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Immerhin ließ eine weitere Folge den Marktanteil zu später Stunde aber auf über 9 Prozent ansteigen. Gar nicht gut lief es auch für die vierstündige Bee-Gees-Doku bei Vox, die bei mageren 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen blieb. 890.000 Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Bei den kleineren Sendern gab's unterdessen häufig Grund zur Freude. Super RTL erreichte mit "Die Schlümpfe 2" 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei Sixx punktete die Wiederholung des Sat.1-Formats "Das große Backen - Die Profis" mit 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, Sat.1 Gold holte mit dem "Letzten Bullen" 1,7 und 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei DMAX punkteten die "Steel Buddies" mit bis zu 2,9 Prozent Marktanteil.

