Drag-Special von "Shopping Queen" mit blassen Quoten

Eigentlich sollte das "Shopping Queen"-Special mit vier Drag Queens besonders bunt sein - die Quoten der Vox-Show fielen trotzdem recht blass aus. Besser lief es für den Sender am Vorabend. Sat.1 tat sich dort mit einem "Voice Kids"-Aufguss schwer.



15.06.2020 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 15.06.2020 - 09:03 Uhr

Am Sonntag ließ Guido Maria Kretschmer ersmals Drag Queens bei "Shopping Queen" gegeneinander antreten. Das Special stieß beim Publikum allerdings nicht auf übermäßiges Interesse: 990.000 Zuschauer waren im Schnitt über mehr als drei Stunden hinweg dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei unspektakulären 6,2 Prozent. Damit landete Vox allerdings noch vor der Kabel-Eins-Reihe "Bus Babes", die nicht über 4,9 Prozent hinauskam und insgesamt 950.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte.

Am Vorabend gelang es der neuen Vox-Reihe "Die Urlauber" dagegen, weitere Zuschauer hinzuzugewinnen. 1,24 Millionen waren ab 18:15 Uhr dabei und damit noch einmal geringfügig mehr als vor einer Woche. Allerdings ging der Marktanteil in der Zielgruppe auf 7,3 Prozent zurück. Eine alte Folge von "Hot oder Schrott" sahen danach noch 1,26 Millionen Zuschauer - hier steigerte sich der Marktanteil leicht auf 7,8 Prozent.

Vox war damit am Vorabend wesentlich stärker als Sat.1, das auf "die schönsten Momente" von "The Voice Kids" setzte, damit aber gerade mal 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte. Insgesamt schalteten ab 17:45 Uhr lediglich 880.000 Zuschauer ein. Ernüchternd auch die Quoten von "Vermisst": Mit einer alten Folge der Dokusoap erreichte RTL zwar 2,57 Millionen Zuschauer, aber nur schwache 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "RTL aktuell" hatte es im Vorfeld hingegen noch auf stolze 18,0 Prozent gebracht.

Durchwachsen fielen zugleich die Vorabend-Quoten von ProSieben aus: Während zwei "Simpsons"-Folgen bei Werten von 6,3 und 8,1 Prozent hängen blieben, steigerte sich "Galileo" immerhin auf 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt erreichte das Magazin 1,08 Millionen Zuschauer. Abseits des Magazins blieben die ProSieben-Marktanteile jedoch während von 7 Uhr morgens bis tief in die Nacht hinein einstellig. Am Ende reichte RTL dadurch übrigens schon ein Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent für die Marktführerschaft am Sonntag, ProSieben wurde mit nur 7,7 Prozent Zweiter.

