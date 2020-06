Vox-Auswanderer überzeugen, "Schönste Braut" verhalten

© TVNow

Während Vox am Abend mit seinen Auswanderern in der Corona-Krise punktete, meldete sich "Die schönste Braut" am Nachmittag schwach zurück. "Zwischen Tüll und Tränen" machte seine Sache im Anschluss dafür umso besser.



16.06.2020 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 16.06.2020 - 09:14 Uhr

Mit seinem Corona-Special von "Goodbye Deutschland" war Vox am Montagabend ausgesprochen erfolgreich. 1,62 Millionen Zuschauer wollten die Auswanderer-Doku um 20:15 Uhr sehen und damit so viele wie schon lange nicht mehr. Auch in der Zielgruppe lief es für die Dokusoap mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent richtig gut. Als es im Anschluss in einer weiteren Folge um das "neue Leben des Angelo Kelly" ging, musste Vox jedoch etwas kleinere Brötchen backen, war mit 1,33 Millionen Zuschauern und 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls gefragt.





"Mein Traumhaus am Meer" feierte hingegen um 23:13 Uhr eine ziemlich unspektakuläre Rückkehr. Nur 610.000 Zuschauer entschieden sich am späten Abend für das Format, das auch in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent blass blieb. Und auch am Nachmittag lief nicht alles nach Plan: Um 16:00 Uhr meldete sich "Die schönste Braut" mit mäßigen Quoten zurück. 330.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,6 Prozent sind ganz bestimmt noch nicht das, was man sich bei Vox erhofft hat.

"Shopping Queen" machte seine Sache im Vorfeld mit 7,8 Prozent Marktanteil besser, doch vor allem auf "Zwischen Tüll und Tränen" war Verlass. Um 17:00 Uhr verzeichnete das Vox-Format durchschnittlich 790.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe. Auch "First Dates" schlug sich danach mit 7,8 Prozent noch gut. Kabel Eins war am Vorabend übrigens ebenfalls erfolgreich und lag mit "Mein Lokal, Dein Lokal" sogar noch vor der Kuppelshow: Tolle 8,5 Prozent betrug der Marktanteil, nachdem schon "Abenteuer Leben" mit 8,4 Prozent punktete.





Für RTL gab es derweil am Nachmittag auch nach dem Aus von "Marco Schreyl" nicht viel zu holen. Die Wiederholung von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" zählte um 16 Uhr nur 600.000 Zuschauer sowie 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lag deutlich hinter der "Klinik am Südring", die in Sat.1 mit starken 13,4 Prozent überzeugte. Im Vorfeld überzeugten dort schon "Auf Streife" und "Auf Streife - Die Spezialisten" mit Werten von 12,0 und 13,5 Prozent.

