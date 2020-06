ProSieben-Schnipselshow legt in Woche zwei kräftig zu

© ProSieben

Mit "Darüber schmunzelt die Welt" positionierte sich ProSieben am Dienstag als größter Verfolger der Bundesliga. Die Show legte im Vergleich zur Vorwoche deutlich zu und ließ sowohl "Sing meinen Song" als auch die "Nachtschwestern" hinter sich.



17.06.2020 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 17.06.2020 - 09:01 Uhr

Nach dem verhaltenen Start der neuen Schnipselshow "Darüber ... die Welt" kann sich ProSieben in der zweiten Woche über kräftig steigende Quoten freuen. 1,66 Millionen Zuschauer entschieden sich am Dienstagabend für "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" und damit 400.000 mehr als noch in der Vorwoche. In der Zielgruppe zog der Marktanteil von 8,3 auf 10,7 Prozent an und bewegte sich damit im grünen Bereich.

In der Primetime musste sich ProSieben damit nur der Bundesliga bei Sky geschlagen geben. Die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" landete dagegen knapp hinter den "Pannen & Peinlichkeiten" und verzeichnete mit 880.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt wollten 1,85 Millionen Zuschauer eine neue Folge der Musikshow sehen. "Die Lea-Story" kam danach aber nur auf 6,4 Prozent beim jungen Publikum, "Prominent!" enttäuschte mit 5,0 Prozent.

ProSieben war dagegen auch am späten Abend noch recht gefragt und hielt den Marktanteil dank einer Wiederholung von "Joko und Klaas - Das Duell um die Welt" bei soliden 10,3 Prozent. Von solchen Werten konnte RTL zu Beginn der Primetime nur träumen, denn die "Nachtschwestern" fielen nach dem kurzen Aufbäumen zurück in den einstelligen Bereich. Mehr als 8,4 Prozent waren für die Serie in der Zielgruppe nicht drin, insgesamt schaltetem 1,75 Millionen Zuschauer ein.

"Jenny - echt gerecht!" kam mit einer alten Folge danach sogar nicht über 6,7 Prozent bei insgesamt 1,27 Millionen Zuschauern hinaus. Richtig schlecht verlief der Abend auch für Sat.1, wo Wiederholungen von "Navy CIS" und "Hawaii Five-0" nur Marktanteile zwischen 5,2 und 5,5 Prozent schafften und damit noch hinter Kabel Eins und RTLzwei landeten. Schwach war zudem das Interesse an der "ZDFzeit"-Doku, die vom "Streifall Rassismus" handelte und nur 1,87 Millionen Zuschauer erreichte.

Auch "Frontal 21" blieb danach unter der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Die Folge: Das Hauptprogramm lag um 20:15 Uhr sogar hinter ZDFneo, wo "Die Toten vom Bodensee" von 2,14 Millionen Zuschauern gesehen wurde und starke 7,1 Prozent Marktanteil schaffte. Ein weiterer Fall war danach ähnlich stark und verhalf dem Spartensender dadurch letztlich zu einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent. Ganz vorne lag jedoch die ARD-Serie "In aller Freundschaft", die von 4,76 Millionen Zuschauern gesehen wurde. "Um Himmels Willen" unterhielt zuvor mit einer alten Folge 3,73 Millionen.

