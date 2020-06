Steffen Henssler mit Rekord am RTL-Nachmittag

© TVNOW / Markus Hertrich

Die Umstellungen am RTL-Nachmittag haben dem Kochformat "Hensslers Countdown" offenbar gut getan, jetzt verzeichnete die Sendung einen Bestwert. Am Abend lief es dann für RTL, wie für andere Private, aber nicht mehr nach Plan.



18.06.2020 - 09:11 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2020 - 09:11 Uhr

Schon am Montag und Dienstag verzeichnete "Hensslers Countdown" bei RTL einen kleinen Aufwärtstrend, dieser setzte sich am dritten Tag der Woche nun fort. Am Mittwoch reichte es für Steffen Henssler zu 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit hat der TV-Koch bei seiner noch recht jungen Show den Bestwert aus dem März dieses Jahres eingestellt - einen höheren Marktanteil erzielte "Hensslers Countdown" noch nie. Insgesamt schalteten 690.000 Menschen ein.

Dem Kochformat haben die Umstellungen am Nachmittag ganz offensichtlich gut getan, Henssler steuert derzeit auf die erfolgreichste Woche seit Mitte März zu. Im Vorfeld lag auch "Martin Rütter - Die Welpen kommen" bei zweistelligen Werten, wenn auch denkbar knapp mit 10,0 Prozent in der Zielgruppe. Zwei "Superhändler"-Folgen holten zuvor 11,3 und 9,8 Prozent Marktanteil.

In der Primetime hatte RTL dann Probleme, setzte gegen die Bundesliga bei Sky aber auch nur auf eine Wiederholung von "Die 25". Zwar sahen fast zwei Millionen Menschen zu, in der Zielgruppe wurden aber trotzdem nur 10,3 Prozent Marktanteil gemessen. "Stern TV" steigerte sich danach immerhin wieder auf 12,6 Prozent und betrieb Schadensbegrenzung. Das "Nachtjournal" war später sogar noch zu 15,1 Prozent gut.





RTL war aber nicht der einzige Sender, der am Mittwoch in der Primetime Probleme hatte. In Sat.1 unterhielt "The Mole" nicht einmal eine Million Zuschauer und kam damit in der Zielgruppe nur auf 6,9 Prozent. Bei ProSieben konnte sich "Grey’s Anatomy" nach dem Tief in der vergangenen Woche zwar wieder steigern, mit 8,6 Prozent blieb der Dauerbrenner aber blass. "Atlanta Medical" versagte danach mit 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Und auch zwei neue "Magnum P.I."-Folgen bei Vox blieben bei schwachen 5,3 und 5,9 Prozent Marktanteil hängen. Insgesamt erreichte die Serie aber sogar etwas mehr Zuschauer als "Grey’s Anatomy".

